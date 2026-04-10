مدارس تدعو المواطنين وأبناء المواطنات لاستكمال التسجيل بالتعليم العالي

دعت مدارس حكومية طلبة الصف الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة أهمية الالتزام بمراحل التقديم ومتابعة حالة الطلب بشكل دوري لضمان استيفاء متطلبات القبول الجامعي للعام الأكاديمي الحالي.

وأبلغت إدارات مدرسية، الطلبة وأولياء الأمور بأن التسجيل يتم إلكترونياً من خلال خدمة «التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية» التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمخصصة لطلبة الصف الثاني عشر المواطنين وأبناء المواطنات، وذلك ضمن إجراءات القبول في الجامعات والكليات المشاركة على مستوى الدولة.

وأكدت المدارس أن خطوات التسجيل تبدأ بالدخول إلى خدمة «تقديم طلب جديد»، ثم تسجيل الدخول عبر تطبيق الهوية الرقمية، يلي ذلك استكمال استمارة الطلب وفق الحالة التعليمية للطالب وتاريخ التحاقه، مع ضرورة التأكد من إدخال جميع البيانات بصورة صحيحة ورفع المستندات المطلوبة قبل اعتماد الطلب بشكل نهائي.

وأوضحت أن الطالب سيتلقى، بعد استكمال إجراءات التقديم، إشعاراً يتضمن رقم الطلب، إلى جانب التعليمات والإرشادات الخاصة بمراحل القبول والترشيح، مشددة على أهمية متابعة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة للاطلاع على أي تحديثات أو ملاحظات صادرة من المؤسسات التعليمية.

وشددت على أن الفئات المستحقة للتقديم تشمل المواطنين وأبناء المواطنات فقط، فيما تتضمن المستندات المطلوبة للمواطنين صورة شخصية حديثة، بينما يُطلب من أبناء المواطنات إرفاق صورة شخصية وشهادة ميلاد الطالب ضمن الوثائق الأساسية المطلوبة.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية حددت لطلبة الصف الثاني عشر حدّاً أدنى لاختيار ثلاث مؤسسات تعليمية ضمن طلب القبول، مع إتاحة المجال لإضافة عدد أكبر من الخيارات، بما يمنح الطلبة فرصة أوسع لاختيار الجامعات والتخصصات المناسبة، داعية إلى مراجعة المواقع الرسمية للمؤسسات التعليمية لمتابعة مواعيد إغلاق التسجيل.

وأكدت المدارس أن التسجيل المبكر يساعد الطلبة على مراجعة رغباتهم الأكاديمية والتأكد من استكمال جميع الوثائق، خاصة مع قرب انتهاء العام الدراسي وبدء ترتيبات القبول الجامعي، داعية أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم خلال هذه المرحلة المفصلية من مسيرتهم التعليمية، كما نبهت إلى ضرورة عدم تأجيل التقديم إلى الأيام الأخيرة، تجنباً لأي ضغط على المنصة الإلكترونية أو تأخر في استكمال المستندات.