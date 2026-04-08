10 إرشادات لمتابعة تقييم الطلبة خلال «التعلم عن بُعد»

وركزت الهيئة في الدليل على محورين أساسيين، أولهما متابعة الامتحانات والتقييمات وملاحظات المعلمين، وثانيهما مساندة الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التكيف مع نمط التعلم عن بُعد.
وتتمثل الإرشادات في متابعة أي تغييرات تطرأ على الامتحانات والتقييمات، وتنظيم مواعيد الواجبات والاختبارات، ومراجعة ملاحظات المعلمين، والتركيز على التقدم والتحسن المستمر بدلاً من الدرجات فقط، إلى جانب التواصل مع المدرسة عند زيادة ضغط المهام.
والإبلاغ عن أي مؤشرات للقلق أو تراجع المشاركة، ومناقشة ترتيبات الدعم البديلة، وتوفير دعم إضافي للطلبة من أصحاب الهمم، وتعديل حجم المهام وفترات الراحة، ومراجعة ترتيبات الدعم الحالية، بما يهدف إلى مساعدة الأسر على متابعة التحصيل الدراسي والحفاظ على الاستقرار النفسي للطلبة خلال فترة التعلم عن بُعد.
نصائح وإرشادات
ويوفر الدليل حزمة من الإرشادات المفيدة لأولياء الأمور لدعم الطلبة الأكثر تأثراً أثناء التعلم عن بُعد، وفي مقدمتهم الطلبة ذوو احتياجات دعم التعلم، والأطفال الأصغر سناً، والمتأثرون بالقلق أو الضغوط الأسرية، أو الذين يواجهون عوائق في الوصول إلى التعلم، أو لديهم تحديات تتعلق بالصحة النفسية أو السلوك أو المشاركة.
خمس أولويات
كما يقدم إرشادات بسيطة لما ينبغي على ولي الأمر القيام به لتقليل الارتباك، ومواجهة الصعوبات في وقت مبكر، وتمكين المدارس من الاستجابة المثلى عند حاجة الأسرة أو الطفل.