«التربية»: 10 إرشادات مهمة لسلامة الطلبة رقمياً خلال التعلم عن بُعد

حددت وزارة التربية والتعليم 10 إرشادات رئيسية لضمان سلامة الطلبة رقمياً خلال فترة التعلم عن بعد، وعممتها على المدارس الحكومية والخاصة لتعميمها على أولياء الأمور والطلبة.

كما خصصت بعض المدارس روابط إلكترونية لعقد ورش توعوية ومجالس افتراضية، تهدف إلى شرح آليات تطبيق الإرشادات وتعزيز دور الأسرة في متابعة الأبناء يومياً، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية في بيئة رقمية آمنة ومنضبطة.

وشملت الإرشادات التأكد من استخدام الطلبة للمنصات التعليمية الرسمية والمعتمدة فقط، لضمان وصولهم إلى المحتوى الدراسي الصحيح، وحماية بياناتهم التعليمية والشخصية، والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام تطبيقات أو منصات غير موثوقة قد تعرضهم لمحتوى غير مناسب أو تهديدات رقمية.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بمواعيد الحصص الدراسية، والحضور في الوقت المحدد، والتقيد بآداب المشاركة داخل الصفوف الافتراضية، واحترام الأنظمة المنظمة لبيئة التعلم الإلكتروني.

كما ركزت التوجيهات على تشجيع السلوك الإيجابي لدى الطلبة، وترسيخ قيم الاحترام المتبادل مع المعلمين والزملاء، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو بيانات خاصة مع أي جهة غير معتمدة.

وفي الجانب التقني، شددت الوزارة على الإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تقنية تواجه الطلبة أثناء استخدام المنصات التعليمية عبر القنوات الرسمية. كما تم التأكيد على تفعيل برامج الحماية والرقابة الأبوية على جميع الأجهزة المستخدمة في التعلم عن بعد، لمتابعة التطبيقات والمواقع المستخدمة، والحد من الوصول إلى أي محتوى غير مناسب.

كما تضمنت التوجيهات متابعة حضور الطلبة بانتظام، والتأكد من التزامهم بالجداول اليومية المعتمدة، ودعمهم في إنجاز المهام والأنشطة الموكلة إليهم، ومتابعة تسليم الواجبات والمشروعات في مواعيدها المحددة. وشددت الوزارة على تشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في الأنشطة التعليمية والمناقشات الصفية، وعدم الاكتفاء بالحضور الشكلي.

وأكدت الوزارة أهمية الحد من استخدام الشاشات لأغراض غير تعليمية خلال اليوم الدراسي، وتنظيم أوقات استخدام الأجهزة لتحقيق التوازن بين الدراسة والراحة، مع منح فترات استراحة قصيرة بين الحصص لتجديد النشاط الذهني. كما دعت الأسر إلى متابعة الحالة النفسية للأبناء، ورصد أي مؤشرات للإجهاد أو التوتر الناتج عن الدراسة من المنزل.

من جهة أخرى أعلنت مدارس خاصة على مستوى الدولة فتح باب التسجيل للطلبة الجدد للعام الدراسي 2026 - 2027، داعية أولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل المبكر، بما يتيح للإدارات المدرسية استكمال إجراءات القبول وتنظيم اختبارات تحديد المستوى عن بُعد، إلى جانب عقد جولات افتراضية تعريفية لأولياء الأمور والطلبة المستجدين، للوقوف على مرافق المدرسة أو ما تقدمه من برامج تعليمية وإثرائية.

وأكدت إدارات مدرسية، في تعميمات موجهة إلى الأسر، أن التسجيل المبكر يمثل خطوة أساسية لضمان حجز المقاعد الدراسية، خصوصاً في الصفوف التي تشهد إقبالاً مرتفعاً.

مشيرة إلى أن اختبارات القبول للطلبة الجدد ستعقد عن بُعد عبر منصات تعليمية معتمدة، بما يتيح للأسرة إنجاز الإجراءات بسهولة من المنزل دون الحاجة إلى الحضور المباشر. وأوضحت الإدارات أن الاختبارات الافتراضية تستهدف قياس المهارات الأساسية للطلبة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.

إضافة إلى تقييم مستوى الاستعداد الدراسي والمهارات الإدراكية بما يتناسب مع المرحلة العمرية لكل طالب، وذلك لضمان توجيهه إلى الصف المناسب وتقديم الدعم الأكاديمي اللازم له منذ بداية العام. وشددت المدارس على أن الاختبارات الخاصة بأطفال رياض الأطفال الأولى والثانية ستراعي بشكل كامل طبيعة هذه الفئة العمرية واحتياجاتها النفسية والتربوية.

حيث سيتم التركيز على الأنشطة التفاعلية والمهارات الأساسية مثل التعرف إلى الحروف والأرقام والقدرات اللغوية والتواصل، بعيداً عن أي أسلوب قد يشكل ضغطاً على الطفل.

وأضافت أن تقييم أطفال رياض الأطفال سيعتمد على أساليب مرنة تتناسب مع أعمارهم، تشمل ملاحظات حول التفاعل والانتباه والمهارات الاجتماعية، بما يساعد المدارس على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة لهم منذ اليوم الأول، ويمنح الأسرة صورة واضحة عن مستوى جاهزية الطفل للانتقال إلى المرحلة الدراسية الجديدة.

كما أعلنت المدارس تنظيم جولات افتراضية لأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بالمرافق التعليمية، والصفوف الدراسية، والمختبرات، والمكتبات، والملاعب، إضافة إلى استعراض البرامج الأكاديمية والأنشطة اللا صفية وخطط الدعم النفسي والتربوي المقدمة للطلبة. وأشارت إلى أن الجولات تشمل أيضاً شرحاً لآليات الدراسة، وسياسات الحضور والانضباط، وخطط متابعة الطلبة.