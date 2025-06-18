طلبة 12 «التطبيقي» يودعون العام الدراسي اليوم بامتحان الدراسات الاجتماعية

يختتم اليوم طلبة الثاني عشر «المسار التطبيقي» في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم اختبارات نهاية العام الدراسي 2024-2025 بامتحان بالدراسات الاجتماعية، فيما يسدل طلبة المسار «العام» و«المتقدم» و«النخبة» الستار على اختبارات نهاية العام غداً بمادة الأحياء، ويترقب بعد ذلك الميدان التربوي الإعلان عن النتائج المتوقع صدورها خلال الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل.

المقرر الدراسي

وأدى أمس طلبة الثاني عشر في مختلف المسارات التعليمية امتحان مادة اللغة العربية، وأجمع عدد منهم على سهولته في شقيه الورقي والإلكتروني، مشيرين إلى أن أسئلة الامتحان راعت جميع مستويات الطلبة وجاءت من الهيكل التعليمي وما درسه الطلبة في الفصل الدراسي الثالث.

وأكد الطلبة أن الورقة الامتحانية كانت واضحة وأسئلتها مباشرة، وركزت في مجملها على قياس الفروق الفردية بين الطلبة ومهاراتهم، لافتين إلى أن الأسئلة تضمنت هامشاً للمبدعين والمتميزين، بمعدل ثلث الورقة الامتحانية.

وفي ما يخص وقت الامتحان أشار الطلبة إلى أن الوقت المحدد للامتحان كان كافياً للإجابة عن الأسئلة والمراجعة في الاختبارين الإلكتروني والورقي، متمنين أن تكون أسئلة مادة الدراسات الاجتماعية اليوم والأحياء يوم غد بالمستوى نفسه الذي جاءت به أسئلة اللغة العربية.

تعليم التفكير

من جانبها أكدت إدارات مدرسية أنها لم تتلقَ أي شكاوى حول مستوى الامتحان أو الأمور التقنية، لافتة إلى أن أسئلة الورقة الامتحانية كانت متوسطة ومريحة للطلبة، وأتت لتقيس قدرات الطلبة العقلية من خلال المهارات التي درب المعلمون الطلبة عليها على مدار الفصل الدراسي الأخير للعام الدراسي الحالي، كما أن الورقة الامتحانية ركزت على الناحية المهارية وتعليم التفكير والابتعاد عن التلقين والحفظ.

إلى ذلك تواصل المدارس تقديم حصص مراجعة مكثفة عبر منصات التعلم الذكية مثل «تيمز» و«LMS»، حيث يتم بث مراجعات مباشرة يومياً للطلبة بعد عودتهم إلى منازلهم، لضمان ترسيخ المفاهيم الأساسية للامتحانات المتبقية قبل يوم الامتحان التالي، كما يتم توفير أوراق مراجعة إلكترونية تغطي مختلف المادة الدراسية، ما يتيح للطلبة فرصة التدريب الفعال على نماذج الأسئلة للاختبارات النهائية.