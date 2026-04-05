«التربية» تدعو أولياء الأمور إلى تقييم تجربة التعلم عن بُعد

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى المشاركة في تقييم تجربة التعلم عن بُعد، من خلال تعبئة استمارة إلكترونية بعنوان «نبض ولي الأمر»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قنوات التواصل الفعال مع الأسر، ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التعليمية المقدمة، بما يدعم جودة العملية التعليمية واستمراريتها.

وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور، عبر رسائل رسمية، بأن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، وتفعيل دور أولياء الأمور بوصفهم شركاء أساسيين في دعم المسيرة التعليمية، لا سيما في ظل تطبيق منظومة التعلم عن بُعد وما تتطلبه من تكامل واضح في الأدوار والمسؤوليات.

وأكدت الإدارات أن الاستمارة تستهدف قياس مستوى رضا أولياء الأمور عن تجربة أبنائهم التعليمية خلال فترة التعلم عن بعد، إلى جانب رصد أبرز الملاحظات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير الممارسات التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة.

وأوضحت أن نتائج الاستبيان ستسهم في دعم خطط التطوير المستقبلية، بما يعزز كفاءة المنصات التعليمية وآليات التواصل بين المدرسة والأسرة، ويساعد في توفير بيئة تعليمية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الطلبة وأسرهم.

وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الأسرة من أداء دورها في توجيه الأبناء نحو الالتزام بمتطلبات التعلم عن بعد، ومتابعة حضورهم الأكاديمي وتفاعلهم مع الحصص الافتراضية، بما يضمن استمرار التحصيل الدراسي وتحقيق أفضل النتائج.

وشددت الإدارات المدرسية على أهمية تفاعل أولياء الأمور مع الاستمارة، لما تمثله آراؤهم من عنصر رئيس في تطوير القرارات التعليمية، مؤكدة أن الملاحظات الواردة سيتم أخذها بعين الاعتبار ضمن خطط التحسين المستمرة.