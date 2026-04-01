مدارس حكومية تدعو لسداد الرسوم إلكترونياً

عمّمت مدارس حكومية رسائل إلكترونية على أولياء الأمور، دعتهم فيها إلى استكمال إجراءات سداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائهم عبر روابط إلكترونية مباشرة، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات المالية، وضمان استمرارية الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة خلال الفصل الدراسي الجاري.

وأكدت الإدارات المدرسية، عبر قنواتها الرسمية على تطبيقات التواصل، ضرورة الإسراع في استكمال سداد الرسوم الدراسية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمل الإداري والمالي داخل المدارس، والحفاظ على انتظام الخدمات التعليمية والأنشطة المصاحبة المقدمة للطلبة.

وجاء في التعميم الموجه إلى أولياء الأمور: «يرجى استكمال إجراءات دفع الرسوم الدراسية المستحقة على ابنكم/ابنتكم، وذلك حفاظاً على استمرارية تقديم الخدمات التعليمية»، مع تضمين رابط إلكتروني مباشر يتيح إتمام عملية السداد بسهولة وسرعة.

وأوضحت المدارس أن الاعتماد على الروابط الإلكترونية في تحصيل الرسوم يأتي ضمن توجه متواصل نحو التحول الرقمي في الخدمات الإدارية والتعليمية، بما يخفف من الحاجة إلى المراجعات الحضورية، ويمنح أولياء الأمور مرونة أكبر في إنجاز المعاملات من أي مكان وفي أي وقت.

وشددت الإدارات على أهمية متابعة أولياء الأمور للقنوات المدرسية الرسمية، والاطلاع المستمر على التحديثات والرسائل الصادرة عنها، لضمان عدم فوات أي تعليمات أو إجراءات تتعلق بالرسوم أو الخدمات التعليمية أو الجداول الدراسية.

وأكدت، أن استكمال المتطلبات المالية في الوقت المحدد يسهم في استمرار استفادة الطلبة من جميع الخدمات المرتبطة بالعملية التعليمية، بما يشمل المنصات الرقمية، والخدمات الإدارية، والأنشطة المدرسية، والدعم الأكاديمي.

ويأتي هذا التعميم في إطار سياسة المدارس الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الأسرة، وتسريع وتيرة إنجاز الإجراءات اليومية، بما يضمن بيئة تعليمية منظمة ومستقرة، ويعزز الشراكة بين المدرسة وولي الأمر في متابعة شؤون الطلبة.

كما دعت المدارس أولياء الأمور الذين يواجهون أي صعوبات تقنية أثناء عملية السداد إلى التواصل مع الإدارة المدرسية أو القسم المالي، للحصول على الدعم اللازم وتوضيح آلية الدفع الإلكتروني، بما يضمن إتمام الإجراءات بسلاسة.