الإمارات.. 148 مؤسسة تعليم عالي تقدم 2400 برنامج

كشف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النسبة المستهدفة لاستغلال الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية 94%، مع زيادة تدريجية في عدد الطلبة المواطنين من 49 ألفاً إلى 58 ألف طالب خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتوقع خلال تقديم عرض عن استراتيجية التعليم العالمي، أن ترتفع قيمة الوفورات خلال الفترة بين 2025 و2030، في ظل تطبيق نظام التمويل الجديد الذي يدعم خفض متوسط كلفة الطالب السنوية.

وبحسب الاحصائيات فإن إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة هو 148 مؤسسة منها 103 مؤسسات تعليم عالي مرخصة و45 مؤسسة في المناطق الحرة، تقدم أكثر من 2400 برنامج أكاديمي، يدرس فيها 205 طلاب وطلبات بينهم 119 طالباً مواطناً.

وبلغ إجمالي عدد الطلبة المبتعثين من وزارة التعليم العالي والبحث العالمي، ما مجموعة 532 طالباً وطالبة، وعدد المبتعثين من جهات الابتعاث الأخرى بالتنسيق مع الوزارة وفقاً لاتفاقيات تعاون وأشراف معتمدة 1793 طالباً وطالبة، تم ابتعاثهم إلى نحو 22 دولة حول العالم.