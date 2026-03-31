دبي.. تمديد التعليم عن بعد في المدارس أسبوعين

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تمديد الدراسة بنظام التعلم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة لمدة أسبوعين إضافيين، اعتبارا من 6 أبريل 2026 وحتى 17 أبريل 2026، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.

وأكدت الهيئة في رسالة رسمية وجهتها إلى المجتمع التعليمي عبر منصاتها المعتمدة أن سلامة الطلبة والعاملين في المدارس تبقى في صدارة الأولويات، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول أي معلومات غير موثوقة، بما يضمن وضوح الإجراءات واستقرار سير العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وفي ضوء ذلك، أرسلت مدارس خاصة رسائل إلى أولياء الأمور تؤكد فيها أن الخطة الدراسية ستستمر وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع استمرار إجراء الاختبارات القصيرة والواجبات الدورية كالمعتاد عبر المنصات الرقمية، من دون أي تغيير في آليات التقييم المستمر المعتمدة للفصل الدراسي.

وأوضحت الإدارات المدرسية في رسائلها أن الاختبارات القصيرة ستنفذ في مواعيدها المحددة مسبقا، إلى جانب مواصلة الحصص الافتراضية اليومية، بما يضمن متابعة مستويات الطلبة الأكاديمية أولا بأول، وعدم تأثر سير المنهج الدراسي بقرار التمديد.

وأكدت الإدارات المدرسية أنها وفرت كافة احتياجات الطلبة التعليمية والتقنية لضمان سلاسة الدراسة عن بعد، من خلال إتاحة الروابط الإلكترونية للحصص والمواد التعليمية الرقمية، وتقديم دعم فني مباشر للطلبة وأولياء الأمور في حال وجود أي مشكلات تتعلق بالدخول إلى المنصات أو استخدام التطبيقات التعليمية.

كما شددت الإدارات على توفير بيئة تعليمية متكاملة تشمل تسجيل الحصص وإمكانية الرجوع إلى المحتوى في أي وقت، إلى جانب تخصيص فرق للدعم الأكاديمي لمتابعة الطلبة الذين يحتاجون إلى مساندة إضافية، بما يضمن استمرارية التحصيل الدراسي خلال فترة التمديد.

وأضافت الإدارات المدرسية أنها تواصل متابعة نسب الحضور والتفاعل داخل الحصص الافتراضية، مع الحرص على توفير كل ما يلزم الطلبة من موارد تعليمية ودعم نفسي وتربوي، بما يعزز استقرار العملية التعليمية ويحافظ على جودة المخرجات.