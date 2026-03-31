جامعة زايد تطلق سلسلة مشاريع بحثية متخصصة

أطلقت جامعة زايد سلسلة من المشاريع البحثية المتخصصة في «الملاسنة والتعليم العالي في بيئات ثنائية اللغة»، وذلك ضمن مبادراتها العلمية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز فهم دور اللغة في عمليات التعلم والتواصل.

تهدف هذه السلسلة البحثية إلى دراسة العلاقة بين اللغة والتعليم في البيئات الجامعية ثنائية اللغة، لا سيما في سياق دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستخدم اللغة الإنجليزية لغة رئيسة لتدريس المواد الأكاديمية، في حين تمثل اللغة العربية وسيلة أساسية للإدراك والتعلم والتعبير عن الهوية الثقافية.

وتشهد هذه المشاريع مشاركة نخبة من الباحثين من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب خبراء من بورتوريكو وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس الطابع الدولي والتكاملي لهذه المبادرة البحثية، ويعزز تبادل الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال الحيوي.

وتتوزع الأبحاث على ثلاثة حقول رئيسة، بحسب الموقع الإلكتروني للجامعة، حيث يركز الأول منها على فهم الاحتياجات اللغوية للطلبة والخريجين، من خلال دراسات تتناول المهارات المطلوبة في سوق العمل، ومنها دراسة حول تأهيل المواطنات للعمل في مهنة المحاسبة وفق المعايير المهنية، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاعات المهنية.

ويتناول الحقل الثاني تطوير اللغة لأغراض التواصل والتعلم، عبر مجموعة من الدراسات التي تبحث في تجارب الطلبة الدوليين داخل البيئة الجامعية، وكفاءات القراءة باللغتين العربية والإنجليزية.

إضافة إلى تحليل كيفية انتقال الطلبة بين الأنظمة اللغوية المختلفة في السياقات الأكاديمية والمهنية، وتأثير استخدام اللغة الأم في اكتساب لغة ثانية وفق أطر علمية تجريبية.

أما الحقل الثالث، فيركز على تأثير أساليب التدريس والتقييم في تطوير المهارات اللغوية، حيث تشمل الأبحاث دراسة دور التكنولوجيا، مثل استخدام الهواتف النقالة في دعم مجموعات القراءة الأكاديمية، إلى جانب تطوير مناهج تعليمية حديثة تراعي التعدد اللغوي، وتدعم التمازج الثقافي، وتنسجم مع الخصوصية الثقافية المحلية.

وتسعى هذه السلسلة إلى تقديم نماذج تعليمية مبتكرة تعزز من كفاءة الطلبة في استخدام اللغتين العربية والإنجليزية، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم الأكاديمي وقدرتهم على الانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة، كما تركز على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي من خلال الاستخدام الواعي للغة في التعلم.