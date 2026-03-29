التسجيل بالمدارس الحكومية وفق نطاق المسكن الجديد حتى 1 أبريل

مددت وزارة التربية والتعليم التسجيل في المدارس الحكومية وفق نطاق المسكن الجديد إلى 1 أبريل المقبل، وذلك في حال الانتقال إلى مسكن جديد أو التخطيط للانتقال قبل بداية العام الدراسي 2026 - 2027، مؤكدة أهمية تحديث بيانات المسكن لضمان توزيع الطلبة على المدارس الأقرب لمقار إقامتهم.

وأشارت إلى أن التسجيل خلال هذه الفترة مخصص لفئة المواطنين ومن في حكمهم، وتشمل المواطنين، وأبناء المواطنات، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الدبلوماسيين وأصحاب المراسيم، إلى جانب طلبة المرحلة الثانوية. وأكدت أن عملية التسجيل تتطلب إرفاق ما يثبت عنوان المسكن الجديد، لضمان إدراج الطالب ضمن النطاق الجغرافي الصحيح، بما يتيح له الحصول على مقعد دراسي قريب من محل إقامته.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بمواعيد التسجيل يضمن حصول الطالب على عدد من المزايا، أبرزها توفير مقعد دراسي قريب من المسكن الجديد، وإتاحة خدمة النقل المدرسي، إلى جانب استلام الكتب الدراسية قبل بداية العام الدراسي، والاستفادة الكاملة من مختلف الخدمات التعليمية. كما حثت أولياء الأمور على سرعة استكمال إجراءات التسجيل وعدم التأخير، لتفادي أي تحديات قد تواجه الطلبة مع انطلاق العام الدراسي، داعية إلى استخدام القنوات الإلكترونية الرسمية لإنجاز الطلب بسهولة ويسر.