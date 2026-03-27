دبي.. مدارس خاصة تستطلع آراء أولياء الأمور حول العودة للتعليم الحضوري

بدأت مدارس خاصة في دبي استطلاع آراء أولياء الأمور بشأن عودة الطلبة إلى التعليم الحضوري، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية لاستمرار نظام التعلم عن بعد، وحتى يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2026.

ويأتي هذا التحرك تماشياً مع تعميم الهيئة الذي شدد على أن استئناف التعليم الحضوري يتطلب تقديم طلب رسمي من كل مؤسسة تعليمية، يتضمن مبررات واضحة وتفصيلية، على أن يكون القرار النهائي من وزارة التربية والتعليم، وفق ما يراعي أمن وسلامة الطلبة والمجتمع التعليمي.

وفي هذا السياق، أرسلت إدارات مدرسية استبيانات إلكترونية إلى أولياء الأمور، بهدف قياس مدى جاهزيتهم وتفضيلاتهم بشأن عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة، أو الاستمرار في التعلم عن بعد، بما يساعد المدارس على اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع متطلبات المرحلة.

وتضمنت الاستطلاعات عدة محاور رئيسية، من بينها سؤال مباشر حول إمكانية التحاق الطالب فوراً بالتعليم الحضوري في حال تقرر ذلك، مع توضيح أسباب أخرى، في حال وجود تحفظات لدى الأسرة.

كما شملت الاستبيانات سؤالاً حول وسيلة تنقل الطالب من وإلى المدرسة، سواء عبر الحافلة المدرسية أو المواصلات الخاصة أو التصريح بالمشي، وذلك لتقييم الجوانب اللوجستية المرتبطة بعودة الطلبة وضمان تنظيمها بشكل آمن.

وتطرقت بعض النماذج إلى سيناريو العودة التدريجية، حيث طرح على أولياء الأمور مدى تأثير تطبيق جدول مرحلي لعودة بعض المراحل الدراسية قبل غيرها، مثل طلبة المرحلة الثانوية، وما إذا كان ذلك قد يشكل تحديات للأسر.

ولم تخل الاستطلاعات من مساحة مفتوحة لإبداء الملاحظات أو طرح أي مخاوف أو استفسارات تتعلق بالعودة إلى التعليم الحضوري، في خطوة تعكس حرص المدارس على إشراك أولياء الأمور في عملية صنع القرار.

وأكدت إدارات مدرسية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التخطيط المسبق لأي عودة محتملة، وبما يضمن تحقيق التوازن بين استمرارية العملية التعليمية وسلامة الطلبة، مشيرة إلى أن نتائج الاستطلاع ستستخدم لدعم الطلبات الرسمية التي سترفع للجهات المختصة.