الإمارات.. إعادة فتح باب التسجيل للمسار المتقدم في المدارس الحكومية حتى 10 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم إعادة فتح باب التسجيل في المسار المتقدم للعام الأكاديمي 2026–2027 في المدارس الحكومية، وذلك لطلبة الحلقة الثانية الراغبين في الالتحاق بهذا المسار، وفق ضوابط ومعايير أكاديمية محددة تهدف إلى استقطاب الطلبة المتميزين أكاديمياً.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل متاح عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 26 مارس 2026 وحتى 10 أبريل 2026، داعية أولياء الأمور إلى المبادرة بالتسجيل ضمن المدة المحددة، واستكمال الإجراءات المطلوبة، وفي مقدمتها إرفاق شهادة نهاية العام الدراسي السابق.

وأكدت أن القبول في المسار المتقدم يعتمد على تحقيق الحد الأدنى من الدرجات في المواد الأساسية، وتشمل العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، حيث يتوجب على الطلبة الراغبين استيفاء النسب المعتمدة لضمان جاهزيتهم لمتطلبات المسار الأكاديمي المتقدم.

وبينت الوزارة أن الفئات المسموح لها بالتسجيل تشمل: المواطنين، أبناء المواطنات، إضافة إلى طلبة دول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب المراسيم، وذلك في إطار حرصها على إتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات المستحقة للالتحاق بالمسارات التعليمية المتقدمة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أنه سيتم ترفيع جميع طلبة الصف الرابع إلى الصف الخامس للعام الدراسي المقبل بشكل تلقائي ضمن النظام العام، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من قبل أولياء الأمور، مؤكدة أن التسجيل عبر الرابط المخصص يقتصر فقط على الطلبة الراغبين في التحويل إلى المسار المتقدم.

وشددت الوزارة على أهمية اختيار المسار المناسب لقدرات الطالب وميوله الأكاديمية، لما لذلك من دور في تعزيز فرص النجاح والتفوق في المراحل التعليمية اللاحقة، خاصة في التخصصات العلمية والتقنية التي يتطلبها المسار المتقدم.

ومن جهتها دعت المدارس الحكومية أولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على آخر التحديثات، والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل التقديم، لضمان قبول الطلبة واستكمال إجراءات التسجيل بسلاسة.