مدارس حكومية: غياب الجمعة بيومين

عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور والطلبة حزمة من الضوابط المنظمة للتعلم عن بعد، مؤكدة إلزامية الالتزام بالحضور الإلكتروني عبر منصة «Microsoft Teams»، مع تسجيل الحضور والغياب بشكل دقيق لكل حصة دراسية.

وشددت المدارس، عبر رسائل رسمية ومنشورات توعوية، على أن غياب يوم الجمعة يحتسب مضاعفاً (بيومين)، في إطار تعزيز الانضباط والحد من الغياب، خاصة خلال فترات التعلم عن بُعد، داعية الطلبة إلى الالتزام الكامل بالجداول الدراسية المعلنة.

وأوضحت أن تسجيل الحضور يتم «حصة بحصة»، بما يضمن متابعة دقيقة لمستوى التزام الطلبة، مع ضرورة دخول الطالب في الوقت المحدد لكل حصة، والتأكد من جاهزية الأجهزة والبرامج المستخدمة قبل بدء اليوم الدراسي.

وأكدت المدارس أهمية التزام الطلبة بالسلوك الإيجابي أثناء الحصص الافتراضية، بما يعكس بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة، مشيرة إلى أن ولي الأمر يلعب دوراً محورياً في المتابعة اليومية والإشراف المباشر على دخول الأبناء إلى المنصة التعليمية.

وفيما يتعلق بالجداول الزمنية، بينت عدد من المدارس أن الدوام يبدأ من الساعة 8:00 صباحاً حتى 12:40 ظهراً من يوم الاثنين إلى الخميس، فيما يكون دوام يوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً حتى 10:25 صباحاً.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجنب تسجيل الغياب وما يترتب عليه من آثار، والمحافظة على المستوى الأكاديمي للطلبة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المخالفات خلال الحصص الدراسية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة عالية.