إثراء حصص التعلم عن بُعد بأنشطة تفاعلية ملهمة لتحفيز الطلاب

يحرص العديد من المعلمين والمعلمات في مدارس أبوظبي ومنطقة العين، على إثراء حصص التعلم عن بُعد بأوراق عمل وحصص تفاعلية من شأنها أن تثري التفكير والبحث للطلبة والطالبات، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وفعّالة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة التعليمية خلال فترة التعلم عن بُعد.

وفي هذا الإطار، قالت لطيفة الحوسني مديرة مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع إمارة أبوظبي، بنين:

«يحرص العديد من التربويين، على تفعيل أفضل الممارسات التعليمية، وتطبيق الاستراتيجيات لإثراء وكسر روتين الحصص الدراسية، خلال التعلم عن بُعد، إلى جانب ابتكار نماذج تعليمية جديدة، من شأنها أن تضمن استمرارية التعليم في شتى الظروف، عبر صفوف دراسية افتراضية».

وقالت الدكتورة هبة الله عبدالعزيز، تربوية: «في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الميدان التربوي في الوقت الحالي، يعد إثراء التعلم الرقمي من خلال منصات التعلم، ركيزة أساسية في معالجة الفجوات التعليمية نحو تمكين الطلاب أكاديمياً.

وجعل محتوى التعلم جاذباً، يقوم على تكامل المهام التي تحول الطالب من متلقٍ إلى مشارك نشط، ويكمن جوهر الحصة الممتعة في ابتكار استراتيجيات وأنشطة تفاعلية، باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومنصات التعلم الممتعة.

وذلك مع التركيز المكثف على المهارات الأساسية للحد من الفاقد التعليمي، وتقليص الفجوات المعرفية التي تظهر لدى الطلاب نتيجة للتعلم عن بعد، خصوصاً في المرحلة التأسيسية».

فيما أوضحت أمل عبدالفتاح، تربوية بمدرسة البادية للتعليم الأساسي والثانوي في العين، بأنه من الممكن أن يكون للتعلم عن بعد ممتعاً وفعّالاً إذا أحسنّا توظيف الأدوات الحديثة.

وأشارت الدكتورة فوزية الشيخ، تربوية، إلى حرص الكادر التدريسي على إثراء الحصة الدراسية بجعلها تفاعلية، عبر طرح أوراق عمل متنوعة، تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وتوظيف البرامج المتعددة التي تحفزهم على التفاعل.