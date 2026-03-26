الإمارات.. مراكز دعم تقني لمساندة الطلبة وأولياء الأمور خلال "التعلم عن بعد"

خصصت مدارس حكومية مراكز دعم تقني داخل مرافقها التعليمية، بهدف تقديم المساندة الفنية المباشرة للطلبة وأولياء الأمور، وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية وأنظمة التعلم الإلكتروني.

وأوضحت إدارات مدرسية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز جاهزية البنية التكنولوجية في الميدان التربوي، وتوفير قنوات دعم سريعة لمعالجة أي تحديات تقنية قد تواجه الطلبة أثناء متابعة الحصص الدراسية أو أداء الواجبات ، كما تهدف المبادرة إلى تمكين أولياء الأمور من التعامل بثقة مع التطبيقات التعليمية والأنظمة الرقمية المعتمدة في المدارس.

وبينت المدارس أن مراكز الدعم يعمل بها اختصاصيون في المجال التقني، ويقدمون خدمات الإرشاد والتوجيه الفني، إلى جانب المساعدة في حل المشكلات المتعلقة بتسجيل الدخول إلى المنصات التعليمية أو تحديث الأجهزة أو تفعيل الحسابات الدراسية، وتم تحديد ساعات عمل يومية لهذه المراكز تبدأ من الصباح وحتى فترة الظهيرة، بما يتيح لأكبر عدد من المستفيدين الحصول على الخدمة بسهولة.

وأكدت إدارات مدرسية أن تخصيص هذه المراكز يعكس الحرص علي تهيئة بيئة تعليمية رقمية متكاملة، تسهم في رفع مستوى التفاعل بين الطلبة والمعلمين، وتعزز جودة التعلم عن بعد والتعلم المدمج، كمااكدت أهمية تواصل أولياء الأمور مع المدرسة وإطلاعهم على المستجدات عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل المدرسية.

ودعت المدارس الطلبة وأولياء الأمور إلى الاستفادة من خدمات الدعم التقني المتاحة، والتوجه إلى المراكز عند الحاجة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة داعمة لاستقرار العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية في مختلف المراحل الدراسية.