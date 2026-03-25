التربية: إعادة فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027 لمدة أسبوع

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة فتح باب تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك في إطار الاستجابة للظروف والأوضاع الراهنة، وحرصاً على توفير فرصة إضافية لأولياء الأمور لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم بنجاح.

وأوضحت الوزارة أن فترة التسجيل الإضافية تستمر لمدة اسبوع وتبدأ من اليوم 25 مارس الجاري وتستمر حتى 1 أبريل 2026، داعيةً أولياء الأمور إلى المبادرة بتقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، بما يسهم في ضمان حصول الطلبة على مقاعد دراسية في المدارس الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمقار سكنهم.

وأكدت أن عملية التسجيل تتطلب التأكد من تحديث بيانات الوصي الحالي أو ولي الأمر المرتبطة بالهوية الرقمية، لضمان إتمام الإجراءات بسلاسة ودقة، مشددةً على أهمية إرفاق ما يثبت السكن الجديد في حال انتقال الأسرة إلى منطقة أخرى قبل بداية العام الدراسي المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل متاح خلال الفترة المعلنة لطلبة الحلقة الثانية في المسارين العام والمتقدم، وذلك ضمن خطة تنظيمية تستهدف تحقيق التوزيع الأمثل للطلبة على المدارس، بما يواكب الطاقة الاستيعابية ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

وبينت أن عدم الالتزام بتسجيل الطلبة خلال الفترة المحددة قد يترتب عليه عدم ضمان توفر شاغر في مدرسة تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب، إضافة إلى عدم توفير خدمة النقل المدرسي، الأمر الذي قد يضع على عاتق ولي الأمر مسؤولية ترتيب وسائل انتقال أبنائه إلى المدرسة.

كما لفتت إلى أن توفير الكتب المدرسية سيكون من مسؤولية ولي الأمر في حال التأخر عن التسجيل ضمن المواعيد المعلنة، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الالتزام بالمواعيد يسهم في تمكين المدارس من الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، من حيث تنظيم الجداول وتوزيع الطلبة وتوفير الموارد التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن الفئات المستهدفة من التسجيل تشمل المواطنين وأبناء المواطنات، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين، وأبناء أصحاب المراسيم، ضمن الضوابط والإجراءات المعتمدة.

ودعت وزارة التربية والتعليم جميع أولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة للحصول على أحدث المعلومات والتعليمات المتعلقة بالتسجيل، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات في الوقت المحدد، بما يضمن انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الأكاديمي المقبل.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جاهزية المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لجميع الطلبة، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته