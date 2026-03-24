استكشاف الطبيعة والتعلم والإبداع في معسكر ربيعي بـ«إكسبو دبي»

استكشاف الطبيعة، والتعلم من تفاصيلها، وتنمية الإبداع لدى الأطفال، هذا ما يقدمه «المعسكر الربيعي للمستكشفين الصغار» في مدينة إكسبو دبي.

حيث يجمع البرنامج بين التجربة التعليمية والتفاعل المباشر مع البيئة في إطار ترفيهي هادف، يلبي تطلعات العائلات الباحثة عن أنشطة نوعية لأطفالها.

المعسكر، الذي يستمر لغاية 27 مارس، يستقبل الأطفال من عمر 5 إلى 12 عاماً لقضاء الإجازة في استكشاف الطبيعة، من خلال أنشطة تطبيقية وتجارب خارجية.

حيث يُقام في «تيرّا»، ويضم جلسات موضوعية تشمل «محققي الطبيعة»، و«حماة الملقحات»، و«روائع البراري»، و«اكتشاف البيئة»، إلى جانب أنشطة تنفذ في حدائق وبرك ومساحات «تيرّا» الطبيعية.

مرجان فريدوني

وفي هذا السياق، أكدت مرجان فريدوني، رئيسة شؤون العاملين ورئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، أن الاستجابة للمعسكر كانت إيجابية جداً، مع إقبال كبير من العائلات، خاصة في ظل بحثها عن تجارب هادفة لأطفالها خلال العطلة.

مشيرة إلى وجود رغبة واضحة لدى الأسر في خوض تجارب تجمع بين قضاء الوقت في الطبيعة، والإبداع، والتعلم.

وأوضحت أن الهدف من برامج المستكشفين الصغار، بما في ذلك معسكر الربيع والمعسكرات المسائية القادمة، يتمثل في توفير مساحة تمكّن الأطفال من توظيف فضولهم ونشاطهم الطبيعي، وربط ذلك بالعالم والبيئة من حولهم.

ضمن تجربة تجمع بين المتعة والفائدة في بيئة ملهمة وآمنة، وأن ما يميز هذه البرامج هو تركيزها على الطبيعة والاستكشاف الواقعي.

، حيث لا يقتصر دور الطفل على الترفيه، بل يتعرف على الأنظمة البيئية، ويتعامل مع مواد طبيعية، ويكوّن صلة حقيقية بالبيئة.

وأضافت أن الأنشطة تتنوع بين الزراعة واستكشاف التنوع البيولوجي، والحرف اليدوية المستوحاة من الطبيعة، وسرد القصص، والاستكشاف الخارجي، لافتة إلى أن كل يوم صُمم وفق محاور تشمل التعلم، والصناعة، والحركة، واللعب.

وأكدت أن التفاعل المباشر مع الطبيعة يسهم في مساعدة الأطفال على فهم الأنظمة البيئية وأهميتها، ما يحوّل مفهوم الاستدامة من فكرة مجردة إلى تجربة محسوسة يمكنهم رؤيتها ولمسها والارتباط بها.

كما أوضحت أن التعلم العملي يشكل الركيزة الأساسية في جميع الأنشطة، حيث يشارك الأطفال بشكل فعّال في مختلف التجارب، سواء من خلال الزراعة أو مراقبة الحياة البرية أو تنفيذ أعمال يدوية بأنفسهم.

وبينت أن المعسكر يسهم في تطوير قدرات الأطفال الإبداعية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب تنمية مهارات التعاون وحل المشكلات، إضافة إلى ترسيخ حس المسؤولية تجاه البيئة، من خلال برامج تدعم مجالات التعليم والمجتمع والاستدامة، وتسهم في تعزيز وعي الجيل القادم وارتباطه بالعالم الطبيعي.