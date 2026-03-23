الإمارات .. إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني الثلاثاء والأربعاء

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الجدول الزمني لإعلان نتائج الطلبة للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2025–2026، موضحة أن إتاحة النتائج ستتم إلكترونياً عبر بوابة الطالب وفق مواعيد محددة تراعي المراحل الدراسية المختلفة، مع توفير خدمة طباعة الشهادات في أوقات لاحقة من يوم إعلان النتائج.

وبيّنت المدارس التى عممت المواعيد المعتمدة من الوزارة واطلعت البيان عليها أن نتائج طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر ستُعلن غداً الثلاثاء الموافق 24 مارس الجاري عند الساعة الثالثة مساءً، على أن تتوافر خدمة طباعة الشهادات إلكترونياً في اليوم ذاته ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

وأوضحت أن نتائج طلبة الصفوف من الخامس حتى الثامن ستصدر يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري عند الساعة الثالثة مساءً، تليها مباشرة إتاحة طباعة الشهادات إلكترونياً في الفترة الزمنية نفسها الممتدة من السادسة مساءً وحتى منتصف الليل.

كما أشارت إلى أن نتائج طلبة الصفوف من الأول حتى الرابع ستُعلن أيضاً يوم الأربعاء 25 مارس، ضمن الجدول ذاته المعتمد لبقية الصفوف في ذلك اليوم، مع توفير خدمة طباعة الشهادات إلكترونياً في التوقيت المحدد نفسه.

وأكدت الوزارة أن الاطلاع على النتائج سيتم من خلال بوابة الطالب الإلكترونية، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى استخدام الرابط الرسمي للبوابة للحصول على النتائج وطباعة الشهادات بسهولة، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح، ومشيدة بجهود الهيئات التعليمية وأولياء الأمور في دعم مسيرة التعليم.