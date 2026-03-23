مدارس حكومية تدعو الطلبة لاستلام الكتب المدرسية

دعت مدارس حكومية الطلبة أو أولياء أمورهم إلى التوجه لاستلام الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، وذلك ضمن استعداداتها لتهيئة البيئة التعليمية وضمان جاهزية الطلبة منذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة، مؤكدة أن عملية تسليم الكتب تأتي في إطار تنظيم العمل المدرسي وتوفير مستلزمات التعلم في الوقت المناسب، بما يسهم في دعم استقرار العملية التعليمية.

وأوضحت المدارس أن تسليم الكتب سيتم وفق جدول زمني محدد يبدأ اعتباراً من اليوم، مشيرة إلى أن أوقات الاستلام ستكون يومياً من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الـ 1 ظهراً.

ودعت أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة لتسهيل الإجراءات وتجنب الازدحام، مؤكدة حرصها على تقديم الخدمات بسلاسة وتنظيم.

وأكدت إدارات مدرسية أن توزيع الكتب مبكراً يهدف إلى إتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع على المناهج الجديدة وتنظيم جداولهم الدراسية والاستعداد المسبق للحصص، بما يعزز من مستوى التفاعل داخل الصفوف منذ الأسبوع الأول. كما أشارت إلى أن توفير الكتب في الوقت المناسب يسهم في دعم استمرارية التعلم ويمنح الطلبة وأولياء الأمور الوقت الكافي لمتابعة الخطة الدراسية والاستعداد للاختبارات والمهام التعليمية.

وفي سياق متصل، وجهت إدارات المدارس رسائل توعوية للطلبة تحثهم على الالتزام بالحضور اليومي والمشاركة الفاعلة داخل الصفوف الدراسية، معتبرة أن الانتظام في الدوام يمثل الخطوة الأولى نحو النجاح والتفوق، كما شددت على أن كل حصة دراسية تمثل فرصة للتعلم واكتساب المهارات، داعية الطلبة إلى استثمار وقتهم الدراسي بالشكل الأمثل لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

وأكدت الرسائل أهمية التحلي بالمسؤولية والانضباط، باعتبارهما من القيم الأساسية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزز قدرته على التميز، مشيرة إلى أن المشاركة في الحصة الدراسية تعكس وعي الطالب وحرصه على تحقيق أفضل النتائج.