لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية

أدى طلبة الصف الثاني عشر بمساريه المتقدم والعام امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن الامتحان راعى جميع المستويات وراعى الفروق الفردية فيما بينهم، على الرغم من حاجة القطعة الكتابية إلى وقت أطول من المحدد.

وأكدت إدارات مدرسية أنها لم تتلقَ أي شكاوى حول الامتحان أو أي مشاكل تقنية، وأوضح عدد من الطلبة أن مستوى امتحان اللغة الإنجليزية عالج بشكل كبير ما تركه امتحان الفيزياء، من أثر سلبي في نفوسهم بسبب صعوبته، لافتة إلى أن غالبية الطلبة خرجوا من اللجان راضين عن مستوى أسئلة الامتحان، ويستأنف الطلبة امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد إجازة «عيد الاتحاد» في 5 ديسمبر المقبل.

ومن جهتها، حددت وزارة التربية والتعليم 14 إجراءً إدارياً للمدارس ليتم تطبيقها خلال تأدية امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2024 - 2025 التي انطلقت 27 نوفمبر وتستمر لغاية 12 ديسمبر.

وطلبت الوزارة من المدارس تكليف فرق على مستوى المدارس لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها، والتأكد من أن جميع المراقبين لا يحملون الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى في قاعات الاختبار، وتنظيم الطلبة في أماكن الاختبارات الخاصة بهم والتأكد من عدم حيازتهم أي جهاز غير مصرّح به من هواتف وساعات ذكية وأجهزة لوحية، والتأكد من اتباع القواعد المتعلقة باستخدام أو حظر الآلات الحاسبة وفق المرحلة الدراسية والمادة.

ومن الإجراءات التي وردت في دليل الاستعداد وتطبيق الاختبارات في المدارس الحكومية، ضرورة التركيز على مراقبة الطلبة أثناء تأدية الاختبار والتحرك في القاعة لمراقبة جميع الأوراق والشاشات، وضبط النظام داخل وخارج قاعات الاختبار وعدم التساهل مع الإزعاج، وكذلك رصد أية مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات وجمع الأدلة الداعمة لها وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة.

وبالنسبة لطلبة الثاني عشر، أشار الدليل إلى جمع كافة كتيبات الاختبارات وفرزها وإرفاق تقارير الحضور وتسليمها إلى مركز تصحيح اختبارات الصف الثاني عشر المخصص خلال الإطار الزمني المحدد.

ومن الإجراءات الإدارية التي تطبق خلال تأدية الاختبارات ووردت في الدليل التأكد من الالتزام بمواعيد الاختبار، وتوزيع التذاكر الإلكترونية على الطلبة في قاعات الاختبارات والتأكد من حصول الطلبة على البطاقات الصحيحة، وكتابة قواعد الاختبار وتوقيته على السبورة والمدة الزمنية للاختبار، وفتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع الأظرف على المراقبين مع التأكد من حصول المراقب على الاختبار الصحيح حسب الجدول قبل 15 دقيقة من بدء الاختبار.