«زايد وراشد».. عنوان احتفالات المدارس بالعيد

ركزت احتفالات مدارس الدولة بعيد الاتحاد الـ 53 هذا العام على إبراز مسيرة وإنجازات القائدين المؤسسين المغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، حيث كان لهذين القائدين دور محوري في تأسيس دولة الاتحاد وتحقيق رؤيتهما في بناء وطن مزدهر وموحد، وهو ما جعل جهودهما محط اهتمام الميدان التربوي وعنواناً رئيسياً لاحتفالات المدارس بهذه المناسبة.

واستثمرت المدارس الفرصة ليس فقط في إحياء ذكرى الاتحاد، بل أيضاً في تعريف الطلبة بدور القادة المؤسسين في بناء دولة الإمارات، وتسليط الضوء على القيم التي عملوا على ترسيخها، مثل الوحدة، العطاء، والتكاتف، وذلك من خلال الأنشطة التعليمية والفعاليات المتنوعة، وتحولت هذه المناسبة إلى منصة تعليمية تفاعلية تعزز الفخر الوطني وتنقل إلى الطلبة الروح التي جمعت الإماراتيين منذ أكثر من خمسة عقود. ومن جهتها، أشارت التربوية الدكتورة فاطمة الظاهري إلى أن التركيز على القادة المؤسسين في احتفالات عيد الاتحاد يعزز فهم الطلبة للمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات.

وذكرت أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لم يكونا فقط قادة مؤسسين، بل قدوة في التضحية والعمل الجماعي، وهو ما يجب غرسه في نفوس الأجيال الجديدة.

وأضافت، أن المدارس تسعى إلى إبراز هذه القيم من خلال أنشطة تعليمية مبتكرة، تتجاوز مجرد العرض التقليدي إلى مشاركة الطلبة بشكل فاعل في التعرف على تفاصيل التاريخ الوطني، مضيفة أن البرامج الوطنية التي تنظمها المدارس تسهم في بناء جيل واعٍ بدوره في تحقيق استدامة الاتحاد، وبينت أن تسليط الضوء على إنجازات القادة المؤسسين، مثل تأسيس الاتحاد وتطوير البنية التحتية، يساعد الطلبة على فهم حجم الجهود التي بذلت لبناء الدولة.

بدورها، أكدت اعتدال سحويل مديرة مدرسة الأهلية الخيرية، فرع الناصرية، أن المدارس تلعب دوراً كبيراً في نقل القيم الوطنية للطلبة من خلال إدماج هذه القيم في جميع جوانب التعليم.

ولفتت هيام الحمادي مديرة مدرسة باحثة البادية، إلى أن «عيد الاتحاد» ليس مجرد ذكرى لتأسيس الدولة، بل هو فرصة لتأكيد القيم التي نجتمع عليها تحت راية واحدة.