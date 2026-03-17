«جمعية المعلمين» توثّق 40 مبادرة تعليمية

وقال صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، إن إصدار هذا الكتاب يمثل خطوة مهمة في مسار دعم المعلم وتوثيق المبادرات التعليمية التي يبدع فيها المعلمون داخل الميدان التربوي.
مشيراً إلى أن الجمعية حرصت على جمع هذه المبادرات في كتاب واحد لتكون مرجعاً عملياً يمكن للمعلمين الاستفادة منه في تطوير أساليب التدريس وتنويع استراتيجيات التعلم داخل الصفوف الدراسية.
وأضاف الحوسني أن الكتاب يضم 40 مبادرة تعليمية قدمها معلمون ومعلمات من مختلف مدارس الدولة،.
مؤكداً أن الهدف من إصدار هذا العمل هو تعزيز ثقافة تبادل الخبرات بين المعلمين وإتاحة الفرصة أمام أعضاء الجمعية للاطلاع على التجارب التعليمية المتميزة التي حققت نتائج إيجابية في الميدان التربوي.
مشيراً إلى أن نقل الخبرات الميدانية بين المعلمين يعد من أهم الأدوات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.
مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى إبراز هذه الجهود وتوثيقها ونشرها بين المعلمين بما يعزز ثقافة التعاون المهني وتبادل المعرفة داخل المجتمع التعليمي.
مؤكداً أن الجمعية ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير الميدان التربوي.
وتضمن الكتاب عدداً من المبادرات التعليمية المبتكرة التي قدمها معلمون ومعلمات من الميدان التربوي، ومن بينها مبادرة المناظرات الطلابية التي قدمتها المعلمة شما عبدالله محمد العبيدلي.
والتي تهدف إلى تنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي لدى الطلبة من خلال تنظيم مناظرات تعليمية تفاعلية.
وأوضحت أن هذه المبادرة تساعد الطلبة على تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، كما تعزز ثقتهم بأنفسهم وتشجعهم على المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية.