«جمعية المعلمين» توثّق 40 مبادرة تعليمية

أطلقت جمعية المعلمين كتاباً تربوياً جديداً يوثق 40 مبادرة تعليمية مبتكرة قدمها معلمون ومعلمات من مختلف مدارس الدولة، في خطوة تهدف إلى توثيق التجارب التربوية المتميزة في الميدان التعليمي، وتعميمها على المعلمين للاستفادة منها في تطوير أساليب التدريس وتعزيز بيئات التعلم الإبداعية داخل المدارس.

وقال صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، إن إصدار هذا الكتاب يمثل خطوة مهمة في مسار دعم المعلم وتوثيق المبادرات التعليمية التي يبدع فيها المعلمون داخل الميدان التربوي.

مشيراً إلى أن الجمعية حرصت على جمع هذه المبادرات في كتاب واحد لتكون مرجعاً عملياً يمكن للمعلمين الاستفادة منه في تطوير أساليب التدريس وتنويع استراتيجيات التعلم داخل الصفوف الدراسية.

وأضاف الحوسني أن الكتاب يضم 40 مبادرة تعليمية قدمها معلمون ومعلمات من مختلف مدارس الدولة،.

مؤكداً أن الهدف من إصدار هذا العمل هو تعزيز ثقافة تبادل الخبرات بين المعلمين وإتاحة الفرصة أمام أعضاء الجمعية للاطلاع على التجارب التعليمية المتميزة التي حققت نتائج إيجابية في الميدان التربوي.

وأوضح أن الجمعية ستعمل على تعميم هذا الكتاب على المعلمين أعضاء الجمعية للاستفادة من هذه المبادرات وتطبيق ما يتناسب منها مع بيئاتهم التعليمية.

مشيراً إلى أن نقل الخبرات الميدانية بين المعلمين يعد من أهم الأدوات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

وأكد أن المعلم في دولة الإمارات أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على الابتكار وتقديم مبادرات تعليمية نوعية تسهم في دعم تعلم الطلبة وتعزيز مهاراتهم.

مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى إبراز هذه الجهود وتوثيقها ونشرها بين المعلمين بما يعزز ثقافة التعاون المهني وتبادل المعرفة داخل المجتمع التعليمي.

وأضاف أن هذه المبادرات تعكس حجم الجهد الذي يبذله المعلمون في تطوير البيئة التعليمية وتحفيز الطلبة على التعلم بطرق مبتكرة.

مؤكداً أن الجمعية ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير الميدان التربوي.

وتضمن الكتاب عدداً من المبادرات التعليمية المبتكرة التي قدمها معلمون ومعلمات من الميدان التربوي، ومن بينها مبادرة المناظرات الطلابية التي قدمتها المعلمة شما عبدالله محمد العبيدلي.

والتي تهدف إلى تنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي لدى الطلبة من خلال تنظيم مناظرات تعليمية تفاعلية.

وقالت العبيدلي إن المناظرات الطلابية تعد من الأساليب التعليمية الحديثة التي تسهم في تعزيز مهارات البحث والتحليل لدى الطلبة، إضافة إلى تنمية قدرتهم على عرض الأفكار والدفاع عنها بأسلوب علمي ومنطقي.

وأوضحت أن هذه المبادرة تساعد الطلبة على تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، كما تعزز ثقتهم بأنفسهم وتشجعهم على المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية.