تربويون في الشارقة: المؤسسات التعليمية تلعب دوراً في ترسيخ قيم الانتماء

أكد مسؤولون في قطاع التعليم بإمارة الشارقة أن مؤسسات التعليم تلعب دوراً في ترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى الأجيال الناشئة، وضمان استمرارية العملية التعليمية لجميع الأعمار.

وقالت مجد حسين، رئيس مجلس مديري المدارس الخاصة بالشارقة، إن قطاع التعليم يعكس حرص الدولة على سلامة الأبناء وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة لجميع الأعمار، مشيرة إلى أن المدارس ومؤسسات التعليم بالتعاون مع الأسرة تعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس روح المسؤولية الوطنية منذ المراحل المبكرة.

وأضافت أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص والمدارس الخاصة تضع سلامة الطلبة وراحتهم على رأس أولوياتها، مع الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، لضمان إعداد أجيال واعية ومؤهلة لتكون عناصر فاعلة في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة للوطن.

من جانبه قال راشد المحيان، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى، إن التلاحم المجتمعي والالتفاف الصادق حول القيادة الرشيدة يعكس قوة النسيج الوطني وعمق الثقة برؤية الدولة.

مؤكداً أن هذا التماسك يشكل قاعدة راسخة لاستقرار الإمارات واستمرار مسيرة التنمية والإنجازات. وأوضح، أن المجتمع الإماراتي يقدم نموذجاً فريداً في التعاون والتكاتف، حيث تتكامل جهود المؤسسات الوطنية مع أفراد المجتمع للحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرة الاتحاد.

مشدداً على أن المؤسسات التعليمية والأسرية تلعب دوراً محورياً في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال الجديدة، وتعزيز وعيهم بأهمية حماية منجزات الدولة وصون أمنها واستقرارها.

نهج

إلى ذلك أكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن قطاع التعليم في الدولة يسير بثبات وفق نهج حكومي واضح، يضمن استمرارية العملية التعليمية واستقرارها في جميع الظروف.

وأشار إلى أن التزام الطلبة يعكس مستوى عالياً من الوعي والمسؤولية، ويؤكد إدراكهم لأهمية التحصيل العلمي والحفاظ على انتظام العملية التعليمية، معتمداً على كفاءات الكوادر الأكاديمية والإدارية والمنظومة التقنية المتقدمة لدعم التعليم بكفاءة ومرونة.