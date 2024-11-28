غموض وصعوبة اختبار «الفيزياء» الورقي يربكان طلبة «المسار المتقدم»

انطلقت، أمس، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2024 - 2025 لمدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، بينما يؤدي اليوم طلبة الصف الثاني عشر بمختلف مساراتهم امتحان مادة اللغة الإنجليزية. واشتكى طلبة المسار المتقدم من غموض وصعوبة الامتحان الورقي الذي أربكهم، بينما جاء الامتحان الإلكتروني في 15 سؤالاً متنوعاً يحاكي مستوى الطالب المتوسط، وتباينت آراء طلبة المسار العام حول صعوبة وسهولة الاختبار، وفي إطار ضمان سير الامتحانات بشكل منظم، عممت المدارس 8 تعليمات على الطلبة، تهدف إلى الحفاظ على سير الامتحانات.

وأكد عدد من طلبة المسار المتقدم أن أسئلة الاختبار الورقي جاءت غامضة ومختلفة تماماً عن الهياكل التعليمية التي وضعتها الوزارة لتسهل على الطالب العملية الامتحانية، ولفتوا إلى أنهم مكثوا في اللجان حتى آخر وقت نظراً لحاجة الأسئلة إلى تفكير عال، فيما أوضح طلبة المسار العام أن الاختبار الورقي جاء مناسباً لمستوى الطالب المتوسط، فضلاً عن وجود أسئلة مهارات تفكير عليا، فيما جاء الاختبار الإلكتروني سهلاً على حد وصفهم.

وأكدت إدارات مدرسية على أهمية الالتزام بمجموعة من القواعد لضمان نزاهة الامتحانات، حيث شددت على ضرورة تحميل المتصفح الآمن قبل موعد الامتحان، وذلك لتفادي أي مشاكل تقنية قد تعيق أداء الامتحانات الإلكترونية، وحرصت على التأكد من أن الطلبة قد قاموا بتحميل المتصفح قبل بدء الاختبار وليس في وقت الاختبار نفسه، وذلك لضمان سير عملية الامتحانات بشكل منظم. وأوضحت التعليمات الموجهة للطلبة أنه يمنع إدخال ورقة الجدول الدوري أثناء امتحانات مادة الكيمياء، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة الامتحان، والتأكيد على ضرورة أن مادة الاختبار التي يؤديها الطالب هي المادة المعينة له، وأنه يؤدي الاختبار في الصف والمسار الصحيحين.

وكانت المدارس قد طلبت من الطلبة أيضاً التأكد من تطابق عدد صفحات الاختبار مع البيانات المدونة في الصفحة الأولى من ورقة الامتحان، وفي حال وجود أي اختلافات أو أخطاء مطبعية، أكدت المدارس أنه يجب على الطالب إبلاغ المراقب أو الملاحظ على الفور حتى يتم تصحيح الخطأ، كما أضافت أنه سيتم توفير أوراق مسودة للامتحانات التي تحتاج إلى كتابة مسودة، وذلك لتيسير عملية الإجابة للطلبة الذين يتطلب امتحانهم هذه الأوراق.

ومن التعليمات الهامة التي تم التأكيد عليها، هو استخدام القلم الأزرق فقط في الاختبارات الورقية، مع ضرورة كتابة الشعبة بجانب المرحلة على المغلف الخارجي للجزء الورقي من الاختبار، وهذا التوجيه يأتي في إطار ضمان تنظيم الامتحانات وسهولة الفرز والتقييم بعد الانتهاء من امتحانات الطلبة.

وأكدت إدارات المدارس على أهمية الالتزام بهذه التعليمات لضمان بيئة امتحانية مناسبة، وأشارت إلى أن كل الإجراءات المتعلقة بالامتحانات تهدف إلى الحفاظ على نزاهتها وسيرها بالشكل الأمثل. كما شددت المدارس على ضرورة تعاون الطلبة مع المراقبين والمشرفين لضمان سير الامتحانات بانتظام.

من جانبه، أكد حسن سوالمة، مدير مدرسة الأهلية الخيرية في دبي، أن المدرسة تواصلت مع الطلبة بشكل مكثف لتوضيح التعليمات التي تم تعميمها عليهم، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات التنظيمية تسير بشكل جيد منذ اللحظات الأولى للاختبار.