«التربية» تعمم مسابقة للقراءة لطلبة المدارس الحكومية

عممت وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة، مسابقة للقراءة باللغة العربية، وذلك تزامناً مع شهر القراءة في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم اللغوية والمعرفية.

وتستهدف المسابقة طلبة الصفوف من الأول حتى الصف الثامن في المدارس الحكومية، حيث تأتي ضمن ترسيخ عادة القراءة لدى الطلبة منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية والكتاب.

وتمتد المسابقة خلال الفترة من الأول من مارس وحتى الثلاثين من أبريل 2026، ودعت الوزارة المدارس إلى تشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة، وتحفيزهم على قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب خلال الفترة المحددة، بما يسهم في رفع مستوى التفاعل مع الأنشطة القرائية.

كما دعت الوزارة المعلمين إلى دعم الطلبة، وتشجيعهم على القراءة، من خلال إسناد مهام قرائية متنوعة، ومتابعة تقدمهم في إنجاز الكتب، بما يعزز من دور المعلم في ترسيخ ثقافة القراءة داخل البيئة التعليمية.

ولفت التعميم إلى أن احتساب الكتب المقروءة لن يقتصر على فترة المسابقة فقط، بل سيتم احتساب الكتب التي أنجزها الطلبة منذ بداية العام الدراسي وحتى نهاية المسابقة.

وسيتم اختيار الفائزين وفق معايير محددة، تعتمد على حجم الإنجاز القرائي، حيث سيتم تكريم أفضل خمسة طلبة، بناءً على عدد الكتب العربية التي تمكنوا من قراءتها أو الاستماع إليها بشكل كامل، مع ضرورة الإجابة عن التحديات المرتبطة بالمحتوى القرائي.

كما تشمل المسابقة تكريم المعلمين المتميزين في تحفيز الطلبة على القراءة، حيث سيتم اختيار أفضل خمسة معلمين، استناداً إلى عدد المهام القرائية التي قاموا بإسنادها لطلبتهم، إضافة إلى نسبة إنجاز الطلبة لتلك المهام، بما يعكس مستوى التفاعل مع الأنشطة القرائية.

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، سيتم اختيار أفضل خمس مدارس، بناءً على متوسط عدد الكتب المقروءة لكل طالب في المدرسة، وهو معيار يعكس مدى انتشار ثقافة القراءة داخل المجتمع المدرسي، ومستوى مشاركة الطلبة في الأنشطة القرائية.

ووفقاً للشروط المنظمة للمسابقة، سيتم احتساب الكتب التي تمت قراءتها أو الاستماع إليها بالكامل فقط، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة التحدي المرتبطة بالكتاب، إن وجدت، كما سيتم احتساب الكتب باللغة العربية فقط ضمن التقييم النهائي للمسابقة.

كما حددت المسابقة الحد الأدنى لعدد الكتب التي ينبغي قراءتها وفق المرحلة الدراسية، حيث يشترط على طلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، قراءة ما لا يقل عن 20 كتاباً، بينما يتعين على طلبة الصفوف من الرابع إلى السادس، قراءة 30 كتاباً على الأقل، في حين يشترط على طلبة الصفين السابع والثامن، قراءة 40 كتاباً على الأقل.