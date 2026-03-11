مدارس خاصة تطالب بسرعة إعادة تسجيل الأبناء لضمان المقاعد

طالبت مدارس خاصة أولياء الأمور بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات إعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، مؤكدة أن الطلبة الذين لا يستكملون عملية إعادة التسجيل خلال الفترة المحددة قد يفقدون مقاعدهم الدراسية، في ظل وجود طلبات تسجيل جديدة من طلبة آخرين على قوائم الانتظار في عدد من المدارس التي تشهد إقبالاً مرتفعاً على التسجيل.

وأكدت المدارس أن إعادة التسجيل تمثل خطوة أساسية لحجز المقعد الدراسي للطالب، إذ تعتمد إدارات المدارس على أعداد الطلبة الذين أتموا إعادة التسجيل لتحديد الطاقة الاستيعابية للصفوف الدراسية في العام المقبل، إضافة إلى معرفة عدد المقاعد المتبقية التي يمكن فتحها أمام الطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق بالمدرسة.

وأشارت إلى أن كثيراً من أولياء الأمور يؤجلون استكمال إجراءات إعادة التسجيل حتى المراحل الأخيرة، وهو ما قد يربك عملية التخطيط الأكاديمي والإداري داخل المدرسة، وخاصة أن بعض المدارس تعمل وفق طاقة استيعابية محددة لا يمكن تجاوزها، ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة لإعادة التسجيل أمراً مهماً لضمان استمرار الطالب في مدرسته.

وأضافت إدارات مدرسية إن فتح باب إعادة التسجيل مبكراً يساعد المدارس على إعداد خططها التعليمية بصورة دقيقة، إذ يمكن من خلاله تحديد عدد الشعب الدراسية المطلوبة لكل مرحلة، وتحديد احتياجات المدرسة من المعلمين والكوادر التعليمية، فضلاً عن تنظيم الجداول الدراسية وتوزيع الطلبة بطريقة تحقق التوازن داخل الصفوف.