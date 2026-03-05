مدارس حكومية توجّه الطلبة المنتقلين إلى مسكن جديد بتحديث بياناتهم

وجّهت مدارس حكومية الطلبة الذين انتقلوا إلى مساكن جديدة بضرورة تحديث بيانات المسكن الخاصة بهم في الأنظمة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، إلى جانب تقديم طلبات النقل إلى المدارس القريبة من المسكن الجديد عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة للوزارة، وذلك لضمان توزيع الطلبة وفق النطاق الجغرافي المعتمد.

وأوضحت إدارات مدرسية في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور أن تحديث بيانات المسكن يعدّ إجراءً مهماً في حال الانتقال إلى منزل جديد أو الحصول على مسكن جديد.

وأكدت المدارس أن وزارة التربية والتعليم تعتمد في تسجيل الطلبة وتوزيعهم على المدارس الحكومية على موقع المسكن المسجل في النظام الإلكتروني، حيث يتم تحديد المدرسة المناسبة للطالب وفق النطاق الجغرافي لمقر إقامته، الأمر الذي يستدعي تحديث البيانات فور حدوث أي تغيير في عنوان المسكن.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور الذين انتقلوا إلى مناطق سكنية جديدة إلى المبادرة بتحديث بيانات المسكن عبر بوابة وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تقديم طلب نقل الطالب في حال رغب ولي الأمر في انتقال ابنه إلى مدرسة حكومية أقرب إلى المسكن الجديد.

وأشارت المدارس إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم وتقليل المسافات التي يقطعونها يومياً للوصول إلى المدرسة، فضلاً عن دعم خطط الوزارة في تنظيم الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية وتوزيع الطلبة بشكل متوازن بين المؤسسات التعليمية.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026–2027 للمواطنين ومن في حكمهم، موضحة أن آخر موعد للتسجيل 6 مارس، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بإجراءات التسجيل وتحديث البيانات خلال الفترة المحددة يسهم في تمكين الجهات التعليمية من التخطيط المبكر للعام الدراسي الجديد، سواء في ما يتعلق بتوزيع الطلبة على المدارس وفق النطاقات الجغرافية أو توفير الكوادر التعليمية اللازمة، إضافة إلى تأمين الكتب الدراسية وتنظيم خدمات المواصلات المدرسية بما يضمن انطلاقة تعليمية منظمة منذ اليوم الأول للدراسة.

وشددت المدارس على أهمية مراجعة أولياء الأمور لبيانات أبنائهم المسجلة في النظام الإلكتروني والتأكد من دقتها، وخاصة في حال حدوث أي تغيير في المسكن.

مشيرة إلى أن تحديث البيانات وتقديم طلبات النقل يتمان إلكترونياً عبر الرابط المعتمد لوزارة التربية والتعليم لضمان تسجيل الطلبات ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.

كما أوضحت إدارات مدرسية أن الوزارة وفرت قنوات تواصل مختلفة لدعم أولياء الأمور والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التسجيل أو نقل الطلبة بين المدارس الحكومية.