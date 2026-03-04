جامعة محمد بن زايد للعلوم تنظم «فطوركم بين أهلكم»

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فعالية «فطوركم بين أهلكم» في نسختها الخامسة، والتي استضافها هلال الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الساد بمنطقة العين، وبحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، ونخبة من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية، وعدد 400 من الطلبة الدوليين.

وتضمنت الفعالية مأدبة إفطار ضمن أجواء إماراتية تعبق بروح الأصالة، وتعرف الطلبة الدوليين بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وبتراثه وهويته الوطنية، وهو ما يظهر جلياً في باقة العادات المرتبطة بشهر رمضان.

وليس هذا فحسب، إذ إن الفعالية باستضافتها للطلبة الدوليين أكدت أن دولة الإمارات انتهجت التسامح منذ التأسيس، واحتضنت باقتدار ثقافات العالم، لتؤسس نموذجاً عالمياً فريداً فيها. فهي قصة استثنائية بدأت خيوطها بفكر القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه الشديد بقيمة التسامح.