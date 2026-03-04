مدارس: مغادرة الحصة الافتراضية قبل انتهائها تؤثر في تقييم الطالب

شددت إدارات مدارس حكومية وخاصة على ضرورة التزام الطلبة بالحضور الكامل للحصص الافتراضية خلال أيام التعلم عن بُعد، مؤكدة أن مغادرة الحصة قبل انتهائها رسمياً قد تؤثر في تقييم الطالب وانضباطه الدراسي، في ظل اعتماد أنظمة الرصد الإلكتروني للحضور والمتابعة داخل المنصات التعليمية.

وأوضحت المدارس في رسائلها الموجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور، أن الالتزام بالحضور في الوقت المحدد للحصص الافتراضية يمثل جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.

مشيرة إلى أن الانضباط في الدخول إلى الحصة والبقاء حتى نهاية الدرس يضمن استيعاب الطالب للمحتوى التعليمي كاملاً، ويسهم في تحقيق الاستفادة المطلوبة من الدروس المقدمة عبر المنصات الرقمية.

وفي إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان انسيابية الدخول إلى الفصول الافتراضية، أوضحت المدارس أنها تحرص على تجهيز روابط الحصص الإلكترونية بشكل مسبق.

حيث يتم إعداد روابط الحصص الافتراضية قبل يوم من موعدها وإرسالها إلى الطلبة عبر المنصات التعليمية الرسمية أو قنوات التواصل المعتمدة، بما يتيح للطلبة الاستعداد المسبق للدخول إلى الحصص دون تأخير.

وأفادت الإدارات المدرسية بأن هذه الخطوة تهدف إلى تفادي أي تأخير في الدخول إلى الحصص أو حدوث ارتباك لدى الطلبة، وخصوصاً مع اعتماد التعلم الرقمي كأحد أنماط التعليم المعتمدة، مؤكدة أن التنظيم المسبق للروابط يسهم في تعزيز انضباط الطلبة وبدء الحصص في مواعيدها المحددة.

وفي ما يتعلق بالسلوك الطلابي داخل الحصص الافتراضية، شددت المدارس على ضرورة الالتزام بالسلوك الإيجابي واحترام المعلمين والزملاء أثناء استخدام أدوات التواصل داخل الحصة، سواء عبر خاصية الدردشة أو الميكروفون، مؤكدة أن بيئة التعلم الرقمية تتطلب نفس مستوى الانضباط والاحترام المعتمد داخل الصفوف الدراسية.

كما دعت الطلبة إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة والأسئلة المطروحة خلال الحصص، موضحة أن التفاعل الإيجابي مع المعلم يسهم في تعزيز فهم المادة الدراسية ورفع مستوى التحصيل العلمي، إلى جانب خلق بيئة تعليمية تفاعلية تدعم مهارات النقاش والتفكير لدى الطلبة.

وأكدت المدارس أهمية الدور الذي يؤديه أولياء الأمور في متابعة أبنائهم خلال أيام التعلم عن بُعد، داعية إلى الإشراف على دخول الطلبة إلى المنصة التعليمية والتأكد من التزامهم بحضور الحصص وفق الجدول الدراسي المعتمد، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بسلاسة.

ومن جهتها، أكدت إدارات المدارس توفير قنوات تواصل مباشرة مع الطلبة وأولياء الأمور في حال مواجهة أي مشكلات تقنية أثناء الدخول إلى الحصص الافتراضية، داعية إلى التواصل الفوري مع المدرسة أو فريق الدعم التقني في حال حدوث أي خلل في الولوج إلى المنصة التعليمية.

وأوضحت أن فرق الدعم التقني في المدارس تتابع بشكل مستمر أي مشكلات قد تواجه الطلبة أثناء استخدام المنصات التعليمية، سواء المتعلقة بالدخول إلى الحصة أو استخدام أدوات التعلم الرقمية، حيث يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل سريع لضمان عدم تأثر الطالب بسير الحصة أو فقدان جزء من الشرح.

وأكدت الإدارات المدرسية أن نجاح تجربة التعلم عن بُعد يعتمد على تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والطالب، حيث يشكل الالتزام بالحضور الكامل للحصص، والانضباط السلوكي داخل الفصول الافتراضية، والمتابعة الأسرية عناصر أساسية لضمان تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلبة خلال فترة التعلم الرقمي.