جامعة الشارقة: التزام الطلبة يجسد وعيهم الأكاديمي

أكد الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، استقرار العملية التعليمية وانتظامها في ظل الالتزام العالي من الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالتفاعل الإيجابي مع نظام الدراسة عن بُعد، وحرصهم على استمرارية المسيرة التعليمية بكفاءة وانضباط.

وأوضح أن الجامعة شرعت في تنفيذ قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحويل العملية التعليمية إلى نظام التعليم عن بُعد خلال الفترة المحددة، بما يضمن استمرارية الأداء الأكاديمي والإداري دون انقطاع، ويحافظ على انتظام الخطط الدراسية وسير العملية التعليمية وفق المعايير المعتمدة.

وأشار إلى أن جاهزية البنية التقنية، وروح المسؤولية التي يتحلى بها مجتمع الجامعة، إضافة إلى التزام الكوادر الأكاديمية والإدارية بأداء مهامهم عن بُعد، والتفاعل الإيجابي من الطلبة مع المحاضرات الافتراضية، أسهمت جميعها في استقرار العملية التعليمية دون أي اضطراب يُذكر في الجدول الأكاديمي.

وكشف مدير الجامعة أن المنظومة التقنية التي أرستها الجامعة على مدى السنوات الماضية، من منصات تعليمية متكاملة وشبكات اتصال عالية الأداء وأنظمة إدارة تعلم إلكتروني، أثبتت قدرتها على استيعاب التحول الفوري إلى التعليم عن بُعد بسلاسة وكفاءة.

كما أكد أن فرق الدعم الفني والإرشاد الأكاديمي توفر مختلف أشكال المساندة التقنية والتعليمية للطلبة، لضمان سهولة الوصول إلى المحاضرات والمواد الدراسية وتعزيز التواصل المستمر مع أعضاء الهيئة التدريسية.

وثمّن مستوى الالتزام الذي أبداه الطلبة والكادران الأكاديمي والإداري، معتبراً أن هذا التفاعل يعكس وعياً عالياً بالمسؤولية المشتركة للحفاظ على الاستقرار التعليمي، ويجسد روح التعاون التي تميّز مجتمع الجامعة.

ونوّه إلى أن الجامعة ستواصل متابعة المستجدات والتجاوب الفوري مع أي توجيهات رسمية جديدة، حرصاً على سلامة جميع منتسبيها واستمرارية أدائها الأكاديمي بالمستوى المأمول، معرباً عن تمنياته للجميع بدوام الصحة والسلامة.