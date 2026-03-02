سارة الأميري: البنية الرقمية القوية والكوادر المدربة تضمن تعليماً فعلاً "عن بُعد"

أكدت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم أن المنظومة التعليمية في الدولة تمتلك بنية رقمية قوية ومتطورة، سواء المدارس الحكومية أو الخاصة، مشيرة معاليها إلى أن المنصات التعليمية متكاملة ومتوفرة لجميع المستويات التعليمية، بما يدعم توظيف التكنولوجيا في المناهج الدراسية المطبقة على مستوى الدولة ويعزز كفاءة العملية التعليمية.

وأوضحت أن الكادر الأكاديمي والإداري في المدارس تلقى تدريبات متخصصة على الأنماط المختلفة للتعليم عن بُعد، سواء من خلال الأنشطة التفاعلية أو المشاريع التطبيقية أو الحصص المباشرة المقدمة للطلبة، بحيث يتم تقديم المحتوى التعليمي بما يتناسب مع المجالات الدراسية المختلفة والفئات العمرية للطلبة.

وأضافت، أن الوزارة تركز بشكل مستمر على رفع جودة التعليم وتعزيز المشاركة الفاعلة للطلبة خلال الحصص الدراسية الافتراضية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة تعليمية، مؤكدة أن أولياء الأمور يمثلون جزءاً مهماً من هذه المنظومة المتكاملة، في ظل التواصل الدائم بين إدارات المدارس وأولياء الأمور والجهات المعنية لضمان استمرارية العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة.