مدارس دبي تؤجل امتحانات نهاية الفصل

وجهت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي المدارس الخاصة في الإمارة بتأجيل امتحانات نهاية الفصل والاختبارات الداخلية التي كان مقرراً عقدها خلال الأيام المقبلة، وذلك تزامناً مع تطبيق نظام التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أيام، فيما دعت المدارس التي تستضيف امتحانات البورد او التقييمات الخارجية أو الامتحانات الدولية إلى التنسيق مع الهيئة للحصول على التوجيهات اللازمة بشأن تنظيمها.

وعممت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على المدارس الخاصة في دبي تعميماً رسمياً بهذا الشأن، اطلعت "البيان" على نسخة منه، أوضحت فيه أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة، وحرصاً على دعم سلامة وجودة حياة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية والمجتمع المدرسي، تقرر تحويل جميع المدارس إلى نظام التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الاثنين 2 مارس وحتى يوم الأربعاء 4 مارس.

وأوضح التعميم أن المدارس التي لديها امتحانات داخلية أو اختبارات نهاية الفصل مجدولة خلال هذه الفترة مطالبة بتأجيلها أو إعادة جدولتها إلى موعد لاحق، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثر الطلبة بخطة التعلم عن بعد.

وفي المقابل، شددت الهيئة على أن المدارس التي تنظم تقييمات خارجية أو امتحانات دولية خلال هذه الفترة مطالبة بالتواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني المخصص للحصول على التوجيهات والدعم اللازمين لتنظيم تلك الاختبارات وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت الهيئة في تعميمها أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تتابع المستجدات ضمن منظومة استجابة متكاملة، مشيرة إلى أن سلامة المجتمع التعليمي تبقى في مقدمة الأولويات، وأن القرارات المتخذة تأتي في إطار الحرص على استمرارية العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

كما أوضحت أنه سيتم إبلاغ المدارس بأي مستجدات إضافية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعية المؤسسات التعليمية إلى متابعة التحديثات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة