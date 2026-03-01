تأجيل اختبارات الطلبة في مدراس الشارقة الخاصة وإعادة جدولتها لاحقاً

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تأجيل جميع الاختبارات والتقييمات المقررة خلال اليومين القادمين في المدارس الخاصة بالإمارة، وذلك بالتزامن مع اعتماد نظام التعلم عن بُعد وفقاً للتعميم الصادر بهذا الشأن.

وأوضحت الهيئة في تصريح لها أن القرار يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية مستقرة وعادلة للطلبة، مشيرةً إلى أنه لن يتم عقد أي امتحانات أو تقييمات خلال فترة التعلم عن بُعد، على أن تُعاد جدولة الاختبارات المؤجلة في مواعيد لاحقة يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأضافت أن إدارات المدارس ستتولى إخطار الطلبة وأولياء الأمور بالمواعيد الجديدة فور اعتمادها، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلاسة التنظيم، مؤكدة استمرار التنسيق مع المدارس الخاصة لضمان استمرارية العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة، مع مراعاة مصلحة الطلبة وتحقيق الانضباط الأكاديمي.