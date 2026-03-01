الإمارات.. إعادة جدولة الاختبارات وإبلاغ أولياء الأمور بالمستجدات

وضعت مدارس حكومية، ضمن خطة التعلم عن بعد المقررة لمدة ثلاثة أيام، ترتيبات خاصة بالاختبارات تضمنت تقديم حصص مراجعة افتراضية للطلبة عن بعد، بهدف دعم استعدادهم لخوض الاختبارات المقبلة وتعزيز جاهزيتهم الأكاديمية،كما عممت إدارات مدرسية خطة التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أيام وتشمل تنفيذ برنامج مراجعات مكثف للمواد الدراسية المختلفة، مع تدريب الطلبة على الهياكل الامتحانية ونماذج الأسئلة، وستشمل 3 حصص خلال اليوم وذلك خلال فترة التعلم عن بعد الممتدة من الاثنين 2 مارس وحتى الأربعاء 4 من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، أكدت المدارس أن الاختبارات التي كانت مقررة خلال هذه الفترة سيتم إعادة جدولتها، على أن يتم إبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بأي تحديثات فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم عبر القنوات الرسمية المعتمدة للمدارس. وفي المقابل، نفت وزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الاختبارات الفصلية أو النهائية للعام الأكاديمي الحالي، مؤكدة أن تلك المعلومات غير صحيحة. وقالت الوزارة في تنويه رسمي إن القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية والاختبارات يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأوضحت إدارات المدارس أن خطة التعلم عن بعد لا تعني توقف العملية التعليمية، بل تم إعداد برنامج دراسي منظم يضمن استمرار التعلم مع التركيز على مراجعة الدروس الأساسية، خصوصاً في المواد التي يخضع فيها الطلبة للاختبارات. وأشارت إلى أن الهدف من هذه الحصص هو مساعدة الطلبة على تثبيت المعلومات وتوضيح المفاهيم التي قد تحتاج إلى مراجعة إضافية قبل موعد الاختبارات.

وبينت المدارس أن حصص المراجعة الافتراضية ستُنفذ عبر برنامج Microsoft Teams بواقع ثلاث حصص يومياً، وفق جدول زمني محدد تم تعميمه على الطلبة وأولياء الأمور. حيث تبدأ الحصة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة وأربعين دقيقة، تليها الحصة الثانية من الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة وحتى العاشرة وخمس وعشرين دقيقة، بينما تعقد الحصة الثالثة من الساعة العاشرة والنصف وحتى الحادية عشرة وعشر دقائق صباحاً.

وأكدت الإدارات المدرسية أن هذه الحصص تركز بشكل رئيسي على مراجعة هياكل الاختبارات ونماذج الأسئلة المتوقعة، إضافة إلى تدريب الطلبة على طريقة قراءة السؤال وتحليل المطلوب والإجابة بطريقة منظمة، وهو ما يساعد الطلبة على التعامل مع الاختبارات بثقة أكبر.

كما أشارت المدارس إلى أنه سيتم خلال فترة التعلم عن بعد تنفيذ حصص مراجعة لهيكل الاختبارات لجميع مواد المجموعة A خلال فترة الدوام الرسمي المعتمد للبنين والبنات، وذلك بهدف ضمان جاهزية الطلبة الأكاديمية قبل موعد الاختبارات.

وأضافت الإدارات المدرسية أن المعلمين سيحرصون خلال هذه الحصص على الإجابة عن استفسارات الطلبة ومناقشة أبرز النقاط التي قد تشكل تحدياً لهم، إلى جانب تقديم إرشادات تساعدهم على تنظيم وقت المذاكرة والاستعداد الجيد للاختبارات.

وفي ما يتعلق بطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى، أوضحت المدارس أنهم سيشاركون في أنشطة تعليمية داعمة عبر البوابة التعليمية، تركز على تنمية المهارات الأساسية وتعزيز التعلم الذاتي، مع تزويد أولياء الأمور بتفاصيل هذه الأنشطة خلال الأيام الثلاثة المخصصة للتعلم عن بعد.

ودعت الإدارات المدرسية الطلبة إلى الالتزام بحضور الحصص الافتراضية في مواعيدها المحددة، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة في هذه الحصص تسهم في تعزيز فهم الدروس والاستعداد للاختبارات، كما شددت على أهمية متابعة أولياء الأمور للقنوات الرسمية للمدارس للاطلاع على الجداول والتحديثات الخاصة بالاختبارات والحصص الدراسية.

وأكدت المدارس أنها ستواصل التواصل مع أولياء الأمور بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة، وسيتم موافاتهم بأي مستجدات تتعلق بجدولة الاختبارات فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم، بما يضمن وضوح الإجراءات وتنظيم الاستعدادات لدى الطلبة قبل بدء الاختبارات.