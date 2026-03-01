جامعة الشارقة: الدراسة عن بُعد وتأجيل امتحانات المنتصف حتى 4 مارس

أعلنت جامعة الشارقة عن تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2026، وذلك بناءً على قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدةً تأجيل امتحانات المنتصف التي كانت مقررة من 1 إلى 4 مارس إلى مواعيد لاحقة سيتم الإعلان عنها رسمياً.

وأكدت إدارة الجامعة في تصريح صحفي أن القرار يأتي حرصاً على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وضمان استمرارية العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجاهزية التقنية.

وقالت الإدارة: «نلتزم بتوجيهات الجهات المختصة، وقد تم تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني بما يضمن استمرار المحاضرات والأنشطة الأكاديمية دون انقطاع، كما سيكون دوام أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية عن بُعد خلال الفترة المحددة».

وأضافت أن الجامعة ستعلن قريباً عن الجداول الجديدة لامتحانات المنتصف عبر قنواتها الرسمية، داعيةً الجميع إلى متابعة المستجدات أولاً بأول، ومتمنيةً للجميع الصحة والسلامة.