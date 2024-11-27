8 أدوار لمنسقي الامتحانات.. واعتماد 3 نسخ من كل امتحان

أصدرت وزارة التربية والتعليم دليلاً إرشادياً شاملاً لدعم منسقي الامتحانات على مستوى المدارس، حيث حددت لهم 8 أدوار، وعقدت ورشة توجيهية أوضحت فيها دور المنسقين الفنيين وآليات العمل خلال فترة الامتحانات، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع منسقي المدارس لمعالجة أي تحديات قد تواجه الطلاب أثناء الاختبارات، كما دعت الوزارة إلى إنشاء مجموعات تواصل فعالة تسهم في مواجهة أي تأخير أو عقبات طارئة، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمدارس لحل المشكلات التقنية بسرعة وكفاءة.

وأشارت الوزارة إلى اعتماد نظام يضمن توزيعاً متوازناً للأسئلة بين الطلاب، حيث تم إعداد 3 نسخ من كل اختبار تحت الرموز A وB وC، بهدف توفير محتوى متنوع، وأكدت الوزارة أنه لا يوجد مؤقتات على مستوى السؤال لجميع النسخ ويكون المؤقت على مستوى الامتحان فقط، محددة 120 دقيقة بواقع ساعتان كزمن للامتحان، ويبدأ الاختبار بنسختيه A وB حسب الجدول المعتمد بينما يبدأ بالنسخة C بعد نصف ساعة على الوقت المقرر للاختبار.

وتنطلق اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، في مواد المجموعة «A»، للصفوف من الثالث حتى الـ12، وتستمر حتى 12 من ديسمبر المقبل.

وركزت الوزارة على الدور الجوهري لمنسقي الامتحانات، حيث أوضحت أن عليهم التواصل الفعال والمباشر مع إدارات المدارس لمعالجة أي تحديات قد تواجه الطلاب أو البيئة الامتحانية، ويطلب من المنسقين العمل على إنشاء قنوات تواصل مرنة وسريعة، مثل مجموعات تنسيق فنية، تتيح لهم حل المشكلات الطارئة بأسرع وقت ممكن.

وتشمل الأدوار أيضاً تقديم الدعم الفني المستمر للمدارس، حيث يعمل المنسقون على متابعة أي مشكلات تقنية يمكن أن تعرقل الاختبارات، وفي حالة حدوث أعطال مفاجئة، يتوجب على المنسق التدخل الفوري لتحديد السبب وحل المشكلة بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، ويعد التصعيد الفوري للحالات المعقدة جزءاً أساسياً من مهامهم لضمان عدم تأثر العملية الامتحانية.

إضافة إلى ذلك، يتولى المنسقون مراقبة سير الامتحانات عن كثب للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات المحددة، ويتم التركيز على ضمان تجربة امتحانية سلسة للطلاب ومعالجة أي مشكلات على الفور، بما يضمن استمرارية العملية بنجاح دون أي تعطيل.

وفي إطار حرصها على تسهيل التجربة الامتحانية، أجابت الوزارة عن مجموعة من الأسئلة الشائعة، من بين هذه الأسئلة، تم توضيح الحلول للطلاب الذين يواجهون صعوبة في الدخول إلى موقع الاختبار عبر LMS، حيث ينصح بالتحقق من بيانات الدخول أو استخدام متصفح يدعم نظام الميكروسوفت، مع إمكانية اللجوء إلى نظام Cluster كحل بديل، كما أوضحت الوزارة كيفية التعامل مع حالات تعطل الامتحان الإلكتروني، مشيرة إلى إمكانية تحديث الصفحة باستخدام Ctrl+F5 أو إعادة الدخول إلى الرابط المخصص للاختبار.

أما فيما يخص التسليم النهائي للاختبار، أوضحت الوزارة أن الطالب يمكنه إعادة التسليم بعد مراجعة الإجابات في حال تعذر العملية في المحاولة الأولى، وللطلاب الذين يواجهون صعوبات في استخدام لوحة المفاتيح، نصحت الوزارة بالتحقق من إعدادات الجهاز أو إعادة تشغيله.

وتطرقت الوزارة إلى الحالات التي يظهر فيها وضع «Blocked» أو «Auto Locked» عند انتهاء الاختبار، مشيرة إلى إمكانية حل هذه الحالات عبر مراجعة سجلات ACU Exams واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أكدت أنه في بعض الحالات، يمكن للطالب استئناف الامتحان باستخدام خاصية Resume وفقاً لتقييم النظام.