فيصل العيان لـ « البيان»: «التقنية العليا» تستعد لتخريج 6000 طالب خلال العام الجاري

كشف الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا لـ«البيان»، أن الكليات تستعد خلال عام 2026 لتخريج ما بين 5500 و6000 خريج وخريجة، في أكبر دفعة بتاريخها، في مؤشر واضح على توسعها وقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأوضح الدكتور العيان أن كليات التقنية العليا تعد أكبر مستقطب لخريجي الثانوية العامة، حيث يبلغ إجمالي عدد الملتحقين نحو 24 ألف طالب وطالبة، لافتاً إلى أن معدلات القبول السنوية تتجاوز 6500 طالب وطالبة، موزعين بين فصلي يناير وسبتمبر، في مختلف المسارات والتخصصات.

وفي خطوة تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والتعليمية، بثت هيئة إذاعة رأس الخيمة، بالشراكة مع كليات التقنية العليا، أول حلقة إذاعية مباشرة من استوديوهات الإعلام في كليات التقنية برأس الخيمة، وذلك ضمن مبادرة نوعية، تهدف إلى تمكين الطلبة عملياً، وربطهم ببيئة العمل الإعلامي. وجاءت الحلقة بإعداد وتنفيذ طلبة الكليات.

وأكد الدكتور العيان أن كليات التقنية العليا تمتلك مسيرة نجاح تمتد منذ تأسيسها عام 1989، رسخت خلالها مكانتها مؤسسة رائدة في التعليم التطبيقي، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتوجهاتها في توفير تعليم نوعي يواكب احتياجات التنمية وسوق العمل.

وأوضح أن الكليات رفدت سوق العمل على مدار 35 عاماً، بأكثر من 95 ألف خريج وخريجة، أسهموا في مواقع قيادية ومؤثرة في القطاعات الحكومية والخاصة.

فرص تدريبية

وتطرّق الدكتور العيان إلى النمو الملحوظ في أعداد الطلبة والخريجين خلال السنوات الأخيرة، وما يعكسه ذلك من وعي متزايد بأهمية التعليم التطبيقي، وتنوع المسارات الأكاديمية، والفرص التدريبية المرتبطة بسوق العمل.

وأشار إلى أن عدد خريجي ديسمبر 2025 بلغ 2400 خريج وخريجة، مقارنة بـ1580 خريجاً في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس زيادة واضحة في أعداد الخريجين.

وعلى صعيد التوظيف، أوضح أن دفعة سبتمبر 2025، والبالغ عددها 4330 خريجاً وخريجة، حققت نسبة توظيف بلغت 77 %، منها 85 % في القطاع الخاص، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى 90 % بعد مرور عام على التخرج.

ووجّه الدكتور العيان رسالة لأولياء الأمور، أكد فيها أن البرامج والتخصصات التعليمية في الكليات، تبنى على دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ومتابعة مستمرة للتقارير العالمية والتطورات التكنولوجية، بما يعزز جاهزية الطلبة، وانسجامهم مع متطلبات الاقتصاد المتسارع، خاصة في ظل النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى تنوع المسارات التي تشمل البكالوريوس التطبيقي، والدبلوم المهني، وشهادة المسرعات الوظيفية «مهارة»، وجميعها معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتيح للطلبة مرونة في الانتقال بين المسارات وفق معايير واضحة.

تميز إماراتي

من جانبها، أكدت مريم الهفيت، المدير المساعد للخدمات الأكاديمية والإرشاد الطلابي بكليات التقنية برأس الخيمة، أن استضافة إذاعة رأس الخيمة لبث برامجها من استوديوهات الكليات تأتي انسجاماً مع توجهات الكليات في تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع، وتنمية مهارات الطلبة، وربطهم ببيئات العمل الحقيقية، ضمن استراتيجيتها لتشكيل المستقبل، وتعزيز التميز الإماراتي.