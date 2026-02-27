مدارس: ضبط مواقع التواصل على جهاز الطالب في الامتحان «غش» ودرجة صفر



عممت مدارس حكومية على الطلبة وأولياء الأمور حزمة من التوجيهات والتعليمات الصارمة المتعلقة بضوابط استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل قاعات الامتحانات، وذلك استعداداً لانطلاق الاختبارات الختامية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، مؤكدة أن وجود أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي على جهاز الطالب أو الطالبة أثناء الاختبار، أو محاولة الدخول إليه، يعد مخالفة صريحة لنظام الاختبارات، ويعامل باعتباره حالة غش أو محاولة غش تستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية المعتمدة، والتي قد تصل إلى تحرير محضر رسمي وتسجيل درجة صفر في المادة.

وأكدت المدارس، في تعميمات رسمية استندت إلى لائحة مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، أنه يمنع منعاً باتاً إدخال الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية إلى قاعات الامتحان، كما يُحظر وجود أو استخدام أي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي أو البرامج الإلكترونية أو المواقع غير المصرح بها على أجهزة الطلبة، سواء تم استخدامها فعلياً أو كانت مثبتة ومفتوحة على الجهاز خلال فترة الاختبار.

وأوضحت أن فتح أو محاولة فتح أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الامتحان أو بعد تسليم ورقة الاختبار داخل القاعة يعد مخالفة مباشرة، بغض النظر عن نوع الجهاز المستخدم، سواء كان حاسوباً مدرسياً أو جهازاً شخصياً، مؤكدة أن مجرد وجود هذه البرامج بصورة نشطة أو استخدامها بأي شكل يعتبر محاولة لتسهيل الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات.

كما بينت أن من بين المخالفات التي تستوجب المساءلة أيضاً فتح متصفح الإنترنت أو الدخول إلى مواقع إلكترونية غير مصرح بها، أو محاولة تبادل الأسئلة أو الإجابات عبر أي منصة إلكترونية، أو استخدام البرامج أو التطبيقات الموجودة على الجهاز بصورة مخالفة للتعليمات، مؤكدة أن هذه الأفعال تصنف ضمن مخالفات الإخلال بنزاهة الاختبارات.