«التربية»: المرحلة الأولى من «مليون ساعة تطوعية» حتى يونيو

حددت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني لتفعيل مبادرة «مليون ساعة تطوعية لأولياء الأمور والطلبة» خلال المرحلة الأولى، والتي تمتد من الشهر الجاري وحتى يونيو المقبل.

كما حددت مجالات التطوع وفق كل مرحلة دراسية ابتداء من رياض الأطفال وحتى الحلقة الثالثة، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور الأسرة في البيئة التعليمية.

وأوضح الدليل الإرشادي لتفعيل مبادرة «مليون ساعة تطوعية لأولياء الأمور والطلبة» الصادر عن وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة تبدأ خلال شهر رمضان الجاري.

حيث تم تحديد يوم 10 مارس 2026 موعداً لتفعيل المبادرة، على أن يتم خلال الأسبوع الأول تجهيز الفرص التطوعية، وفي الأسبوع الثاني نشر الفرص وإتاحة التسجيل أمام الطلبة وأولياء الأمور.

بينما يتم خلال الأسبوع الثالث تنفيذ الفرص التطوعية، على أن يخصص الأسبوع الرابع لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء. كما حددت الوزارة خطة التنفيذ خلال شهر أبريل 2026.

حيث يتضمن الأسبوع الأول تعزيز الهوية الوطنية والوحدة المجتمعية، بينما يركز الأسبوع الثاني على المشاركة المجتمعية، ويخصص الأسبوع الثالث لتنفيذ الأنشطة البيئية، فيما يتم خلال الأسبوع الرابع دعم أولياء الأمور والطلبة للبرامج والمبادرات التطوعية المختلفة. وأشار الدليل إلى أن شهر مايو 2026 يتضمن تنفيذ مجموعة من المبادرات المرتبطة بالاستدامة والخدمة المجتمعية.

حيث يركز الأسبوع الأول على الاستدامة البيئية، بينما يتضمن الأسبوع الثاني تنفيذ مبادرات الخدمة المجتمعية، ويخصص الأسبوع الثالث للأنشطة الإنسانية، فيما يتم خلال الأسبوع الرابع دعم المبادرات البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا المجال.

وفي يونيو 2026، خصصت الوزارة الأسابيع الأربعة لتقييم المبادرة ومتابعة نتائجها، حيث يشمل الأسبوع الأول تقييم الأداء، بينما يركز الأسبوع الثاني على متابعة الأداء، ويتضمن الأسبوع الثالث إصدار التقارير.

وفي سياق متصل، حددت وزارة التربية والتعليم مجالات التطوع وفق المرحلة الدراسية بشكل إرشادي، بما يتناسب مع الخصائص العمرية للطلبة، ويعزز بناء الشخصية وتنمية المسؤولية المجتمعية لديهم منذ المراحل المبكرة.

وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال (KG1–KG2)، أوضح الدليل أن مجالات التطوع تشمل حملات تنظيف مدرسية، وتشجير حديقة المدرسة والمنزل.

أما الحلقة الأولى من الصف الأول حتى الرابع، فتشمل مجالات التطوع تنفيذ الحملات القرائية، وحملات التوعية، وزيارة المرضى من الأطفال، ودعم الأنشطة، إلى جانب المشاركة في الفرص التطوعية مع المؤسسات الخيرية، بما يعزز وعي الطلبة بالقضايا المجتمعية والإنسانية.

وفي الحلقة الثانية من الصف الخامس حتى الثامن، حددت الوزارة مجالات التطوع لتشمل حملات توعوية عن المواطنة الرقمية، وتنفيذ مبادرات بيئية، ودعم الفعاليات الوطنية والمجتمعية.

أما الحلقة الثالثة من الصف التاسع حتى الثاني عشر، فتتضمن مجالات التطوع المشاركة في الفرص التطوعية مع المؤسسات الخيرية، وتقديم الدعم الإعلامي لمبادرات وبرامج الوزارة، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية.