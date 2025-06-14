طلبة الـ 12 يتخطون امتحانات الأسبوع الأول بارتياح

اختتم طلبة الصف الثاني عشر الأسبوع الأول من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2024 - 2025 في مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم 2025 بحالة من الارتياح، حيث أجمع الطلبة عقب أدائهم لاختبارات الفيزياء واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية والكيمياء على سهولة الاختبارات التي جاءت أسئلتها ضمن نطاق المنهاج الدراسي، وارتبطت بشكل وثيق بما تم تدريسه خلال الفصل الثالث، معربين عن أملهم في أن تسير بقية الامتحانات في الأسبوع المقبل على نفس الوتيرة من السلاسة والوضوح.

الأسبوع الثاني

وسيستأنف طلبة الثاني عشر بمساراته «العام» و«المتقدم» و«النخبة» الأسبوع الثاني من الامتحانات يوم الاثنين المقبل بمادة الرياضيات، تليها اللغة العربية يوم الثلاثاء، ثم الدراسات الاجتماعية يوم 18، وتختتم الامتحانات بمادة الأحياء 19 يونيو.

وأدى طلبة الصف الثاني عشر يوم أمس امتحان مادة الكيمياء، وسط تباين في الآراء بين طلبة المسارين العام والمتقدم حول مستوى الأسئلة، حيث أجمع كثير منهم على أن الامتحان جاء متدرجاً بين السهولة والصعوبة، وكان في متناول الطالب المتوسط.

وأشار الطلبة إلى أن غالبية الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة، دون تعقيد أو غموض، وتعكس ما تدربوا عليه خلال الفصل الدراسي من نماذج امتحانية تجريبية، ما ساهم في رفع مستوى جاهزيتهم وتعاملهم بثقة مع الورقة الامتحانية التي تمكنوا من حل جميع أسئلتها خلال المدة الزمنية للامتحان.

فروق فردية

وأكد بعض الطلبة إلى أن الامتحان لم يخل من أسئلة تطلبت تركيزاً أعلى وتفكيراً تحليلياً، خاصة ما يتعلق بالرسومات وتحديد الفروق بينها، موضحين أن الأسئلة راعت الفروقات الفردية، وساهمت في قياس مهارات التفكير العليا والقدرات المختلفة للطلبة.

من جانبهم أكد مديرو مدارس ومعلمون ومراقبو لجان أن أسئلة امتحان مادة الكيمياء جاءت موزعة بشكل عادل على مستويات الطلبة، وأن وقت الإجابة عن أسئلة الامتحان كان مناسباً وكافياً، وهو ما أكدته حالة الاستبشار والرضا للطلبة نتيجة سهولة الامتحان بين أوساط لجان الطلبة خلال أداء الامتحان، حيث راعت الأسئلة الفروق الفردية للطلبة، وجاءت بعيدة عن الغموض، كما راعت نواتج التعلم، حيث استوحيت من داخل الكتاب المدرسي، مؤكدين عدم ورود شكاوى حول الامتحان باستثناء بعض الاستفسارات عن بعض الأسئلة.

وفي سياق متصل طالبت إدارات المدارس الطلبة الالتزام بعدد من الضوابط أثناء تأدية الاختبارات، وشددت على ضرورة كتابة البيانات الشخصية على ورقة الامتحان بشكل كامل، مشيرة إلى أنه لا يجوز للطلبة كتابة أي عبارات خارجة عن موضوع الامتحان على الورقة الامتحانية أو إغلاقها بطريقة غير مقبولة.