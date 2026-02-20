مبادرة «صناعة الأجيال» تمكّن الطالبات من صناعة أثر مجتمعي مستدام

أكدت خولة المطروشي، مديرة إدارة أجيال المستقبل في جمعية النهضة النسائية بدبي، أن مبادرة «صناعة الأجيال» تأتي في إطار التزام الجمعية بدورها المجتمعي في إعداد جيل واعٍ ومتمكن، يمتلك أدوات المعرفة والمهارة والقيم التي تؤهله للإسهام الفاعل في تنمية المجتمع وصناعة مستقبله.

جاء ذلك بمناسبة تنظيم إدارة فعاليات أجيال المستقبل برنامجاً تدريبياً نوعياً استهدف تمكين الطالبات وتنمية مهاراتهن العملية والشخصية، بمشاركة مميزة من طالبات «إنجاز» بجامعة الوصل بدبي، في تجربة تدريبية ثرية عكست روح الطموح والالتزام والعمل بروح الفريق.

وأوضحت المطروشي أن البرنامج صمم وفق منهجية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، وامتد على مدار أربعة أسابيع تدريبية، ركزت على تزويد الطالبات بمهارات قيادية وحياتية تعزز جاهزيتهن لمتطلبات المستقبل.

وأضافت أن الاستثمار في طاقات الشابات يمثل أولوية استراتيجية للجمعية، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكين الفتيات علمياً ومهارياً يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

وبيّنت أن الأسبوع الأول من البرنامج خصص لمحور إدارة الفعاليات وإدارة المخاطر، وقدمته سهى السقا، حيث تعرفت المشاركات إلى أسس التخطيط الاستراتيجي وآليات التعامل الاحترافي مع التحديات، بما يعزز قدرتهن على تنظيم المبادرات بكفاءة عالية.

أما الأسبوع الثاني، فجاء بعنوان «نقطة أمل» مع الأستاذة رند الشرع، وركز على بناء الشخصية ومعرفة الذات وتعزيز الثقة بالنفس، بما يسهم في تمكين الطالبات من اكتشاف قدراتهن وتحديد مساراتهن المستقبلية بوعي وثقة.

وفي الأسبوع الثالث، تناولت نجلاء السركال محور إدارة المشكلات، حيث تم تدريب الطالبات على مهارات التفكير التحليلي واتخاذ القرار، إلى جانب تنمية القدرة على معالجة التحديات بمرونة وفعالية.