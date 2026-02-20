مدارس تدعو أولياء الأمور إلى متابعة الواجبات عبر بوابة التعلم الذكي

دعت مدارس حكومية أولياء الأمور إلى تكثيف متابعة أبنائهم خلال الفترة الحالية، مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أهمية استكمال جميع متطلبات التعلم، بما يشمل الواجبات المدرسية والاختبارات التكوينية وأنشطة الكتاب المدرسي، إلى جانب الاستعداد الجيد للتقييم الختامي، بما يسهم في تعزيز مستوى التحصيل الأكاديمي وتحقيق أفضل النتائج.

وأوضحت إدارات مدرسية، في رسائل موجهة إلى أولياء الأمور عبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل الرسمية، أن هذه المرحلة تعد من الفترات الحاسمة في المسار الدراسي للطلبة، إذ تعتمد نتائج الفصل الدراسي بشكل كبير على مدى التزام الطالب بإنجاز متطلبات التعلم كافة، ومتابعة المهام المقررة ضمن الجداول الزمنية المحددة.

وأكدت أن من أبرز المتطلبات التي يجب التركيز عليها خلال هذه الفترة استكمال جميع الواجبات المطلوبة عبر بوابة التعلم الذكي، والتي تعد المنصة الأساسية المعتمدة لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلبة، حيث تتيح للمعلمين تقييم مستوى إنجاز الطالب بصورة مستمرة، ورصد مدى تفاعله مع المحتوى التعليمي والأنشطة المقررة.

كما شددت المدارس على أهمية استكمال أداء الاختبارات التكوينية، التي تهدف إلى قياس مستوى تقدم الطالب في اكتساب المهارات والمعارف خلال الفصل الدراسي، وتمثل مؤشراً مهماً لتحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم إضافي قبل التقييمات النهائية.

وأشارت إلى أن إنجاز أنشطة الكتاب المدرسي يمثل جزءاً أساسياً من منظومة التقييم المستمر، حيث تسهم هذه الأنشطة في ترسيخ المفاهيم الدراسية وتعزيز الفهم التطبيقي للمادة العلمية، إضافة إلى تنمية مهارات التفكير والتحليل لدى الطلبة، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم الأكاديمي العام.

وأكدت إدارات مدرسية أن الاستعداد الجيد للتقييم الختامي يتطلب تعاوناً مشتركاً بين المدرسة والأسرة والطالب.