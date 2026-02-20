المدارس تشدد على إنجاز أنشطة «رمضان مع الأسرة»

عممت مدارس حكومية تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وأولياء الأمور تعليمات تفصيلية بشأن آلية تنفيذ أنشطة مبادرة «رمضان مع الأسرة»، مؤكدة ضرورة الالتزام بإنجاز الأنشطة التعليمية وفق الجدول الزمني المحدد، ورفع الأدلة على تنفيذها عبر نظام إدارة التعلم الذكي (LMS)، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية خلال أيام الجمعة من شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدوام عن بعد خلال أيام الجمعة طيلة الشهر الكريم.

وأوضحت المدارس أن تنفيذ الأنشطة التعليمية يعد جزءاً أساسياً من الخطة التعليمية المعتمدة خلال الشهر الفضيل، حيث يتم نشر المهام التعليمية أسبوعياً عبر بوابة التعلم الذكي ضمن الوحدة المخصصة بعنوان «رمضان مع الأسرة»، على أن يلتزم الطلبة بالاطلاع عليها، وتنفيذها في الوقت المحدد، ورفع نواتج التعلم عبر النظام الإلكتروني وفق الإطار الزمني المعتمد.

وأكدت إدارات مدرسية أن المعلمين يتولون نشر الأنشطة مرة واحدة أسبوعياً، عادة يوم الأربعاء، تحت قسم «Activities» في نظام إدارة التعلم، بما يمنح الطلبة فترة كافية لتنفيذ المهام التعليمية، على أن يتم رفع الأدلة على إنجاز الأنشطة في موعد أقصاه يوم الاثنين التالي، من خلال حساب الطالب على المنصة.

وشددت المدارس على أن رفع الأدلة يمثل خطوة أساسية في متابعة أداء الطلبة، حيث يعتمد المعلمون على المشاركات المرفوعة لتقييم مستوى الإنجاز، وتقديم التغذية الراجعة باستخدام أدوات التقييم المعتمدة، بما يضمن قياس تحقق نواتج التعلم، واستمرارية التقدم الأكاديمي للطلبة خلال الشهر الفضيل.

وأشارت إلى أن الأنشطة التعليمية المصممة ضمن المبادرة تراعي طبيعة شهر رمضان، وتركز على مهام تعليمية تفاعلية تعزز التعلم الذاتي، وتنمي مهارات الطلبة، إلى جانب تعزيز القيم الأسرية، من خلال إشراك الأسرة في متابعة تنفيذ الأنشطة ودعم الأبناء خلال عملية التعلم.