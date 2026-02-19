انطلاق التقييمات المدرسية الختامية للفصل الدراسي الثاني 2 مارس

تنطلق التقييمات الختامية المدرسية (SSA) لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025 – 2026، يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026، وتستمر حتى الخميس 12 مارس 2026، وذلك فق الجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم، والذي يشمل جميع الصفوف الدراسية من الصف الثالث حتى الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، ضمن منظومة التقييم المستمر المعتمدة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وبحسب الجدول، تبدأ التقييمات يوم الاثنين 2 مارس 2026، حيث يؤدي طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر اختبارات مواد أساسية، تشمل العلوم والرياضيات والفيزياء، وفق الصف والمسار الدراسي، إذ يؤدي طلبة الصف الثالث اختبار العلوم، والصف الرابع اختبار الرياضيات، فيما يؤدي طلبة الصف التاسع المتقدم اختبار الفيزياء، والصف التاسع العام اختبار العلوم، كما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر اختبار الرياضيات في أول أيام التقييمات.

وتتواصل التقييمات يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، حيث يؤدي الطلبة اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، وفق توزيع الجدول لكل صف، إذ يؤدي طلبة الصفوف المختلفة اختبار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية حسب المسار الدراسي، فيما يؤدي طلبة الصف التاسع اختبار الدراسات الاجتماعية، إضافة إلى اختبارات اللغة العربية لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر.

وفي يوم الأربعاء 4 مارس 2026، يؤدي الطلبة اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفق الجدول المعتمد لكل صف، فيما تستمر التقييمات يوم الخميس 5 مارس 2026 باختبارات التربية الإسلامية واللغة الإنجليزية، ضمن استكمال اختبارات الأسبوع الأول من التقييمات الختامية.

وتُستأنف التقييمات بعد عطلة نهاية الأسبوع يوم الاثنين 9 مارس 2026، حيث يؤدي الطلبة اختبارات الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء، وفق المسار الدراسي لكل صف، إذ يؤدي طلبة الصف التاسع اختبار الرياضيات، فيما يؤدي طلبة الصف العاشر اختبار العلوم، كما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر اختبار الفيزياء أو الكيمياء حسب المسار.

وتستمر التقييمات يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث يؤدي الطلبة اختبارات الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، وفق الجدول المعتمد لكل صف، ضمن استكمال التقييمات الأساسية للفصل الدراسي الثاني.

وفي يوم الأربعاء 11 مارس 2026، يؤدي الطلبة اختبارات المواد العلمية، بما في ذلك الأحياء والكيمياء، حيث يؤدي طلبة الصف التاسع اختبار الأحياء، وطلبة الصف العاشر اختبار الكيمياء، فيما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر اختبار الأحياء.

وتُختتم التقييمات يوم الخميس 12 مارس 2026، باختبارات الأحياء والكيمياء لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر.