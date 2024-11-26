انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول غداً

تنطلق غداً امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، في مواد المجموعة (A)، للصفوف من الثالث حتى الـ12، وتستمر حتى 12 من ديسمبر المقبل، حيث يتخلل فترة الامتحانات إجازة «عيد الاتحاد» وسبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B ) من 20 إلى 26 نوفمبرالجاري.

وعمّمت إدارات مدرسية الجداول الزمنية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لأكاديمية «تمكين» الرقمية للفصل الأول من العام الدراسي 2024 - 2025، تنفيذاً لخطة دعم الطلبة وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة بهدف رفع مستواهم التحصيلي. يأتي ذلك في إطار الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق الأسبوع الجاري.

وتسهم أكاديمية «تمكين» الرقمية في تدريب الطلبة على الاستعداد للاختبارات في عدد من المواد الدراسية، تشمل: العلوم، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، التربية الإسلامية، الكيمياء، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، والأحياء.

وتستمر حصص الأكاديمية حتى 11 ديسمبر المقبل، حيث يتضمن اليوم الواحد ثلاث فترات تدريبية: الأولى من الساعة 4:00 حتى 5:30 مساءً، الثانية من الساعة 6:00 حتى 7:30 مساءً، والثالثة من الساعة 8:00 حتى 9:30 مساءً.

ووفق البرمجة الزمنية المعتمدة، يتخلل امتحانات الجولة الأولى للعام الجاري، إجازة الاحتفالات بعيد الاتحاد، التي قد تصل إلى 6 أيام من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

وحددت الوزارة 8 موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي الجاري 2024 - 2025، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع بالحضور في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين (العام والمتقدم) بالحضور في المدرسة.

وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً بحسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، بالحضور في المدرسة لجميع الطلبة، بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة. ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون بمدارس التعليم الخاص، جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم، وفق توجيهات الفروع المدرسية.

ويطبق امتحان الإنجليزية للصف الثاني عشر، كتابياً وإلكترونياً.

ومن المقرر أن يؤدي طلبة الثاني عشر في المسارات العام والمتقدّم والنخبة، مادة الفيزياء في اليوم الأول من الامتحانات غداً، على مرحلتين ورقية وإلكترونية، بحيث تبدأ الأولى من 12 ظهراً لغاية الواحدة والنصف بعد الظهر، والثانية من الواحدة والنصف، لغاية الثانية والنصف، أما طلبة المسار التطبيقي، فيستهلون امتحاناتهم في اليوم الأول بمادة العلوم التطبيقية.