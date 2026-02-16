مهندسة الأولى في فئة المعلمين للتميز التربوي

في مشهد يعكس تقدير إمارة الشارقة للمعلم ودوره المحوري في بناء الإنسان، تُوجت المعلمة دانه كمال محمد عبد الجبار، معلمة الرياضيات في مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الثانوي للبنات بالشارقة، بالمركز الأول في فئة المعلمين ضمن جائزة الشارقة للتميز التربوي، مؤكدة أن هذا الفوز يمثل محطة مسؤولية جديدة في مسيرتها المهنية.

لم يكن انتقال دانه من دراسة هندسة العمارة إلى ميدان التربية مجرد تغيير تخصص، بل كان تحولاً في الرسالة والرؤية تقول: «الهندسة علمتني أن أهتم بأدق التفاصيل، وكنت أنظر إلى كل جزء من المبنى، باعتباره عنصراً أساسياً في اكتمال التصميم. واليوم أنظر إلى كل طالبة بالطريقة ذاتها، كل واحدة مشروع بناء إنساني يحتاج إلى عناية وابتكار ورؤية واضحة».

وترى دانه أن الإبداع لا يولد من التقليد، بل من التفرد وصناعة الأثر، وهو ما حرصت على ترسيخه في مبادراتها التعليمية، حيث تؤمن بأن لكل فكرة هدفاً، ولكل مشكلة حلاً مبتكراً، وأن رسالة المعلم تتجاوز حدود المنهج إلى بناء الثقة والوعي والطموح.

وأكدت دانه أن الإيجابية كانت نهجها الدائم داخل الصف، مشيرة إلى أنها لم تسمح لظروفها الشخصية أن تؤثر في عطائها. واستذكرت رسالة مؤثرة من إحدى طالباتها خلال فترة وفاة والدتها، وصفتها فيها بأنها «كالشمس التي تغرب، لكنها تعود لتشرق من جديد بابتسامة»، معتبرة أن تلك الكلمات كانت أعظم وسام قبل أي تكريم رسمي. كما شددت على أهمية رؤية قدرات الطالبات، بعيداً عن أرقام العلامات، ومنحهن الفرص لاكتشاف مهاراتهن الحقيقية، ما عزز الثقة المتبادلة، وبنى علاقة تعليمية قائمة على الإيمان بالإمكانات، لا على التصنيفات.

وأوضحت أن فوزها بالمركز الأول، هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والعثرات التي لم توقفها، بل دفعتها للعودة أقوى وأكثر إصراراً، مشيدة بالدعم الذي حظيت به من إدارة المدرسة، والذي أسهم في صقل قدراتها الإبداعية، وتوسيع آفاقها المهنية.