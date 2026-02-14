تقييم إلزامي لجاهزية الأطفال قبل قبولهم بالمرحلة التمهيدية في المدارس البريطانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط جديدة تتعلق بسن القبول في المرحلة التمهيدية بالمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج البريطاني فقط، مؤكدة اعتماد تقييم إلزامي لجاهزية الأطفال قبل قبولهم في المرحلة التمهيدية الأولى، وذلك اعتباراً من العام الأكاديمي 2026 - 2027، في خطوة تهدف إلى ضمان ملاءمة العمر الزمني مع الاستعداد النمائي والتعليمي للطفل.

وبينت الوزارة أن الأطفال المولودين خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر، ممن تقل أعمارهم عن 3 سنوات عند بداية العام الأكاديمي، سيخضعون لتقييم جاهزية قبل الالتحاق بالمرحلة التمهيدية الأولى (FS1)، ويتم هذا التقييم بالتشاور بين إدارة المدرسة وولي الأمر، لتحديد مدى استعداد الطفل للاندماج في البيئة التعليمية.

وفي حال عدم ثبوت جاهزية الطفل، يتاح له الالتحاق بالمرحلة في العام الأكاديمي التالي، بما يحقق مصلحته التعليمية والنمائية. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن تنظيم عملية القبول وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، مع مراعاة الفروق الفردية في النمو العقلي والاجتماعي والانفعالي،.

مشددة على أن الهدف من التقييم ليس الإقصاء، بل التحقق من مدى استعداد الطفل لخوض تجربة تعليمية منتظمة تتطلب مهارات أولية في التواصل والاستقلالية والانضباط.

كما أوضحت أن الأطفال غير المسجلين في أي نظام تعليمي، والمولودين في الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2022، سيطبق عليهم إجراء استثنائي لمرة واحدة فقط خلال العام الأكاديمي 2026 - 2027، يتم خلاله تحديد الصف الأنسب لهم بين المرحلة التمهيدية الأولى (FS1) أو المرحلة التمهيدية الثانية (FS2)، وذلك بناءً على تقييم مشترك بين المدرسة وولي الأمر، يراعي مستوى الجاهزية الفعلي للطفل.

وشددت الوزارة على أنه عند تسجيل الطالب في صف دراسي، لا يجوز نقله لاحقاً إلى صف دراسي آخر، في تأكيد على أهمية استقرار المسار الأكاديمي للطلبة منذ المراحل المبكرة، ومنع أي تنقلات قد تؤثر على تدرجهم التعليمي أو تتسبب في إرباك الخطة الدراسية.