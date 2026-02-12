«التربية»: التعلم عن بعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار مبادرة «رمضان مع الأسرة» لطلبة المدارس الحكومية للعام الثاني على التوالي، تماشياً مع رؤية القيادة وتزامناً مع «عام الأسرة»، وذلك من خلال تخصيص يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك يوماً للتعلم عن بُعد.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي دعماً للترابط الأسري وترسيخاً لقيم الشهر الفضيل، بما يعزز التوازن بين المسيرة الأكاديمية للطلبة والجوانب الأسرية والمجتمعية خلال الشهر الكريم.

وأوضحت أنه سيتم إطلاق دليل إرشادي متكامل يتضمن أنشطة تعليمية وتربوية مشتركة مستمدة من المناهج الدراسية، بما يدعم استمرار التحصيل الأكاديمي للطلبة، ويعزز لديهم قيم التعاون والمسؤولية والارتباط الأسري.

وبيّنت الوزارة أن دوام الكوادر التربوية سيستمر في الميدان التربوي من المدرسة أيام الجمعة، مع توفير خيار استقبال الطلبة في المدرسة لأولياء الأمور الراغبين، على أن يتولى ولي الأمر مسؤولية توصيل الطالب من وإلى المدرسة. وأشارت إلى أن المبادرة تسهم في إيجاد بيئة تعليمية مرنة تراعي خصوصية شهر رمضان، وتدعم استقرار الطلبة نفسياً وأكاديمياً، مع الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية وفق الضوابط المعتمدة.