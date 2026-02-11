86 % التزام الطلبة بالحضور خلال أيام الجمعة وقبل الإجازات الرسمية

كشفت نتائج وإحصائيات وزارة التربية والتعليم حول نسبة حضور الطلبة خلال أيام الجمعة وقبل الإجازات الرسمية بأن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري شهد تسجيل نقلة نوعية في التزام الطلبة، حيث ارتفع من 3.8% إلى 86% بواقع زيادة بلغت 82.2%.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، في معرض ردها اليوم (الأربعاء) على سؤال برلماني حول "ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية"، أن منظومة الإجراءات التي أقرتها في شأن خفض معدلات غياب الطلبة خلال أيام الجمعة والأيام التي تسبق الإجازات الرسمية، ساهمت في تحقيق نقلة نوعية خلال الفصل الدراسي.

وأوضحت بأن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات المختلفة لمعالجة ظاهرة غياب الطلبة وبشكل خاص غياب الطلبة يوم الجمعة أو قبل أيام الاجازات الرسمية، شملت إصدار القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 بشأن سياسة توثيقة وحضور وغياب الطلبة في المدارس الحكومية بما ينظم آلية احتساب الغياب ويعزز الانضباط إلى جانب تفعيل الرصد الالكتروني للحضور والغياب وتفعيل الإشعار الفوري لولي الأمر.

وبينت معاليها بأن الإجراءات أيضاً شملت إصدار دليل لإدارة اجراءات الحضور والغياب للعام الاكاديمي 2025-2026، مع تحديد الحد الأقصى للغياب غير المبرر بـ 15 يوماً في العام الدراسي، مضيفة بأن الوزارة شددت الإجراءات المتعلقة بغياب يوم الجمعة وقبل الاجازات الرسمية، من خلال احتساب الغياب فيها مضاعفاً بيومين، وحجب الشهادات عن الطلبة المتجاوزين للحد المسموح وأخذ تعهدات خطية من أولياء الأمور ، إلى جانب دراسة حالات الغياب المزمنة وتحويل ما يستدعي منها إلى الجهات المعنية بحماية الطفل.

وأكدت معاليها على استمرارية المتابعة الميدانية وتطوير الآليات المعتمدة بما يعزز ثقافة الانضباط وقيم الالتزام بالمسؤولية لدى الأبناء الطلبة.