مدارس حكومية تفتح باب التسجيل بالمسار المتقدم للحلقة الثانية 2026 - 2027

عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور فتح باب التسجيل في المسار المتقدم للحلقة الثانية من الصف 4 حتى 8 للعام الأكاديمي 2026 - 2027، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن القبول يخضع لشروط أكاديمية محددة، واختبارات قبول إلزامية، إلى جانب تطبيق أولوية القبول وفق النطاق الجغرافي وأعلى الدرجات في الاختبارات.

وأوضحت المدارس، في رسائلها، أن التسجيل يقتصر على فئات محددة حددتها وزارة التربية والتعليم، تشمل المواطنين، وأبناء المواطنات، ومواطني دول مجلس التعاون، وأبناء المراسيم، على أن يكون الطالب مقيداً في الصف الدراسي المؤهل للتقدم إلى المسار المتقدم، مع توفر شاغر في الصف المطلوب.

وأكدت أن استيفاء الفئة النظامية شرط أساسي لبدء إجراءات الترشيح، إلى جانب استيفاء المتطلبات الأكاديمية المرتبطة بنتائج نهاية العام الدراسي السابق. وحددت وزارة التربية والتعليم الحد الأدنى من معايير الترشيح المرتبطة بالمستوى الأكاديمي، استناداً إلى شهادة نهاية العام الأكاديمي السابق، وفق نسب واضحة في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

وبحسب الضوابط، يشترط للطلبة المنتقلين من الصف الرابع إلى الصف الخامس المتقدم الحصول على نسبة لا تقل عن

83 %، بما يعادل تقدير (B)، في كل من مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

أما الطلبة المنتقلون من الصف الخامس إلى الصف السادس المتقدم، ومن الصف السادس إلى الصف السابع المتقدم، وكذلك من الصف السابع إلى الصف الثامن المتقدم، فيشترط حصولهم على نسبة لا تقل عن 80 %، بما يعادل تقدير (B-)، في المواد الثلاث نفسها.

وشددت الوزارة على أن هذه النسب تمثل الحد الأدنى المطلوب للترشيح فقط، ولا تُعد قبولاً نهائياً في المسار المتقدم، وإنما تؤهل الطالب لدخول مرحلة اختبارات القبول.

اختبارات إلزامية

وبينت الوزارة أن الطلبة المستوفين لمعايير الترشيح الأكاديمي يخضعون لاختبارات قبول إلزامية تقيس جاهزيتهم للالتحاق بالمسار المتقدم، وتشمل اختبار قياس مستوى اللغة الإنجليزية، ومدته ساعة واحدة، إضافة إلى اختبار قياس المهارات في مادتي الرياضيات والعلوم، وتقدم الأسئلة باللغتين العربية والإنجليزية، ومدته ساعة ونصف الساعة.

وأوضحت أن القبول النهائي يشترط الحصول على الحد الأدنى لدرجة النجاح بنسبة 50 % في كل اختبار على حدة، أي

50 % في اختبار اللغة الإنجليزية، و50 % في اختبار الرياضيات، و50 % في اختبار العلوم.